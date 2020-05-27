لأول مرة ترامب يهاجم منصته المحبوبة...والسبب في الخبر!

الوقت-اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقع "تويتر"، بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2020، بعد وضع الموقع علامة زرقاء على تغريدة له بوصفها مضلّلة، في أول سابقة مع رئيس دولة.

وكتب ترامب إن "تويتر يخنق الكلام المجاني تماماً، وأنا بصفتي رئيساً، لن أسمح بحدوث ذلك".

وأكد الرئيس الأميركي في تغريدات له في وقت سابق، أن "الاقتراع بالبريد سينطوي على الاحتيال إلى حد بعيد، وسيؤدي إلى انتخابات مزورة".

وحثّ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، القراء على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها ترامب، محذراً من أن "ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة، ودحضها مدققون".

وجاء في مقالة وجه بها "تويتر" متابعيه، أن "ترامب يدلي بادعاء لا أساس له، بأن الاقتراع بالبريد سيؤدي إلى التلاعب بأصوات الناخبين".