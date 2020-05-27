إصابة رئيس هيئة أركان قوات هادي ومقتل نجله في انفجار بمأرب

الوقت-أفادت مصادر يمنية بمقتل نجل رئيس هيئة الأركان في قوات هادي صغير بن عزيز و6 جنود بانفجار في معسكر صحن الجن بمأرب شرق اليمن.

وتحدثت أنباء عن إصابة رئيس هيئة أركان قوات هادي اللواء صغير بن عزيز في الانفجار المذكور.

بدورهم، قال عسكريون في قوات هادي إن الانفجار في معسكر صحن الجن جاء نتيجة صاروخ باليستي استهدف المعسكر.

ميدانياً أيضاً، أفاد مصدر عسكري يمني برصد 60 خرقاً للقوات المتعددة للتحالف في الحديدة غرب اليمن خلال 24 ساعة الماضية.

واضاف المصدر بأن من بين الخروق تحليق طائرة حربية للتحالف في أجواء حَيس وأخرى تجسسية بأجواء الفازّة جنوب الحديدة.

هذا واستهدفت القوات المتعددة للتحالف بأكثر 20 قذيفة مدفعية شرق مدينة الدُريهمي المحاصرة ومنطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة ، كما استهدفت بعدد من قذائف الهاون قريتي الزعفران والشرفين في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

وتواصلت غارات طائرات التحالف السعودي خلال الساعات القليلة الماضية ، حيث استهدفت بـ 10 غارات جوية مديريات صرواح ومدغل ومجزر بمأرب شمال شرق اليمن.

وامتدت الغارات لتستهدف بـ 7 غارات جوية منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر بصعدة شمال اليمن، بعد ساعات من استهداف مقاتلات التحالف بغارتين جويتين مديرية كتاف الحدودية بالمحافظة.