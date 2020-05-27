وصول ناقلة النفط الإيرانية الثالثة إلى فنزويلا

الوقت-وصلت شحنة نفط إيرانية ثالثة إلى فنزويلا، بهدف تخفيف نقص البنزين الحاد، الذي تعاني منه كراكاس.

ووصلت ناقلة النفط الثالثة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنزويلا، أمس الثلاثاء، بعد أن قدمت من المحيط الأطلسي متبعة المسار نفسه الذي اجتازته الناقلتان السابقتان، اللتين يجري تفريغهما في مينائين تديرهما شركة النفط الوطنية الفنزويلية.

وتوجهت "فورست"، ثاني الناقلات الإيرانية، إلى مرسى تابع لمصفاة كاردون التي تديرها شركة النفط الوطنية الفنزويلية، ورافقتها دورية قتالية وزورق حربي تابع للبحرية الفنزويلية خلال عبورها شبه جزيرة باراغوانا في طريقها إلى ثاني أكبر مصفاة نفط في العالم.

وقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنه سيعلن خلال الأيام المقبلة خطة لتوزيع النفط والوقود المدعوم في فنزويلا، مضيفاً أنه "الآن سيكون بوسعنا الدخول تدريجياً في وضع طبيعي جديد فيما يتعلق بإمدادات الوقود".

وجدد مادورو يوم أمس، شكره لإيران، واعتبر أن وصول ناقلات النفط الإيرانيّة إلى بلاده، "رمزاً للتآزر والتعاضد بين شعبي إيران وفنزويلا".

وأعلنت فنزويلا فجر الأحد وصول أولى ناقلات النفط الخمس التي أرسلتها إيران، حيث دخلت المياه الإقليمية لفنزويلا، لتكسر الحصار الأميركي والعقوبات المفروضة عليها.