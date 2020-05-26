روسيا تتخطى السعودية وتصبح أكبر مورد نفط للصين

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 3 شوال 1441

إخترنا لكم

صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات

صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات الوقت- عندما يجري الحديث عن صفقات الأسلحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأي طرف ثاني، تعمل واشنطن على تبرئة الطرف الثاني من أي جرائم حرب أو انتهاكات انسانية حتى اكمال الصفقة، وبعدها لاتجد الادارة الامريكية اي رادع للضغط على هذا....

بعد فشل مُخططاتها الاستخباراتية.. عيال زايد يوقفون مؤمنون بلا حدود الوقت- يومًا بعد آخر تتواصل هزائم عيال زايد على مستوى المنطقة برمتها، وآخر هذه الهزائم إغلاق مركزهم المخابراتي الموجود في المغرب، وهو مؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، وذلك بعد أن أثبتت هذه المؤسسة أنّها غير قادرة على تنفيذ السياسات والأهداف الإماراتية، ويعود السبب في ذلك الفشل إلى أنّ المجتمعات العربية باتت تُدرك الدور التخريبي الذي تلعبه الإمارات، ومن جهةٍ رفض الرباط لوجود مؤسسة استخباراتية على أراضيها، وما خلّفه ذلك من علاقات مُتوترة بين البلدين...

رسائل خطاب الاخیر للسید حسن نصرالله: الكيان يلعب في الوقت الضائع وقوّة المُقاومة تتعاظم بنى الكيان في الفترة الأخيرة كافة خياراته على حربٍ مُحتملة بين إيران وأمريكا، لكن ساسة الكيان لم يتوقّعوا أنّ حربًا كهذه من المُستبعد

إنسحاب قطر من مجلس التعاون؛ الأرضيات والمصالح والتهديدات عبر الدعوة إلی ضرورة المراجعة في هيكل مجلس التعاون، وبينما تكرر رفضها لمطالب الدول التي تفرض العقوبات لحل الأزمة في عملية الوساطة الكويتية، تعلن قطر الخروج من موقع الدفاع إلى مرحلة الاستعداد لتهديد مصالح السعودية والإمارات في مجلس التعاون.

خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القدس العالمي الوقت- القى قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي اليوم الجمعة خطابا متلفزا بمناسبة يوم القدس العالمي، واكد قائد الثورة الاسلامية، ان يوم القدس العالمي هو يوم أقدم على إعلانه الإمام الخميني بابتكار ذكي ليكون حلقة وصل بين نداءات المسلمين وفلسطين.

أخبار

البرازيل تتجاوز الولايات المتحدة في عدد الوفيات اليومية بكورونا

البرازيل تتجاوز الولايات المتحدة في عدد الوفيات اليومية بكورونا

الوقت-أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد كانت أعلى

فرنسا وألمانيا تدعوان إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأسرع وقت الوقت-دعا رئيس البرلمان الفرنسي ونظيره الألماني، اليوم الثلاثاء، إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية

أزمة كورونا تنذر بمستقبل "هشّ" لحقوق الأطفال حول العالم الوقت-حذّرت منظّمة غير حكومية مقرّها في أمستردام، اليوم الثلاثاء، م

روسيا تتخطى السعودية وتصبح أكبر مورد نفط للصين الوقت-تخطت روسيا السعودية، لتصبح أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في نيسان

بعد بدء محاكمته بتهم فساد.. نتنياهو: لن نفوّت فرصة الضم التاريخية الوقت-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إن "إسرائيل" لن تفوّت "فرصة تاريخية"

سلفيت: الاحتلال يخطر بهدم 10 آبار للمياه واقتلاع 200 شجرة زيتون الوقت-أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، بهدم 10 آبار لجمع المياه

نجل العودة لواشنطن بوست: لا يمكن الصفح عن قتلة خاشقجي الوقت-نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقال رأي للباحث السعودي نجل الداعية الشهير سلمان

نقابة أطباء مصر تحذر: المنظومة الصحية قد تنهار! الوقت-حذّرت نقابة الأطباء المصريين اليوم الإثنين من "انهيار" تام للنظام الصحي في البلاد، واتهمت

العميد جواني: وجود أميركا في المنطقة شارف على النهاية الوقت-أكد مساعد الشؤون السياسية في حرس الثورة الإيرانية العميد يدالله جواني، أن الوجود الأميركي

اشتية يرد على نتنياهو: "إسرائيل" لن تستطيع تهويد الإنسان الفلسطيني الوقت-قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "بلورة خطة تهويدية

حكومة هادي تعلن عن إصابات جديدة بكورونا في تعز الوقت-أعلنت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا،

"رئيس وزراء الجريمة".. نتنياهو يخضع للمحاكمة في قضايا فساد الوقت-اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يمثل أمام المحكمة "مرفوع الرأس"، وذلك عند

القبض على أفراد من داعش في محافظة الأنبار العراقية الوقت-نجحت المخابرات العراقية في إلقاء القبض على 8 عناصر

لاريجاني مهنّئاً بذكرى التحرير: كسر محرمات عدم هزيمة تل أبيب الوقت-اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني تحرير الأراضي اللبنانية

"لدينا أصدقاء شجعان".. مادورو: وصول أوّل ناقلة نفط إيرانية انتصار الوقت-وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وصول أوّل ناقلة

الرئيس روحاني: انتصار الشعب اللبناني على الصهاينة اثبت بان نتيجة الكفاح هي تحقق الوعد الإلهي الوقت-اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني انتصار الشعب اللبناني على الصهاينة المحتلين وسام فخر اثبت بان نتيجة الكفاح ضد الغطرسة والعدوان والاحتلال هي الانتصار وتحقق الوعد الالهي.

وزير الخارجية الصيني: بكين وواشنطن على حافة حرب باردة جديدة الوقت-حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأحد من أن الصين والولايات المتحدة تقتربان م

باراك: لست نادماً على الانسحاب من لبنان الوقت-أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، اليوم الأحد، أنه ليس

وزير النفط الفنزويلي لإيران: شكراً أيها الأشقاء الوقت-تقدّم وزير النفط الفنزويلي، طارق العيسمي، بالشكر والتقدير

كوريا الشمالية تعتزم تعزيز قدراتها في مجال "الردع النووي" الوقت-بحثت كوريا الشمالية في إجراءات جديدة تستهدف تعزيز قدراتها في مجال "الردع النووي"، وذلك

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

نقابة أطباء مصر تحذر: المنظومة الصحية قد تنهار!

أزمة كورونا تنذر بمستقبل "هشّ" لحقوق الأطفال حول العالم

بعد فشل مُخططاتها الاستخباراتية.. عيال زايد يوقفون مؤمنون بلا حدود

ضبابية المشهد في سوريا قبل اندلاع ثلاث أزمات

سلفيت: الاحتلال يخطر بهدم 10 آبار للمياه واقتلاع 200 شجرة زيتون

بعد بدء محاكمته بتهم فساد.. نتنياهو: لن نفوّت فرصة الضم التاريخية

أميرات الدول الخليجية بين هروب وسجون..وباربي السعودية تتحدث عن تعذيبها

كورونا في الولايات المتحدة؛ ترامب يقامر بحياة الأمريكيين السود لإنعاش الاقتصاد

اشتية يرد على نتنياهو: "إسرائيل" لن تستطيع تهويد الإنسان الفلسطيني

نجل العودة لواشنطن بوست: لا يمكن الصفح عن قتلة خاشقجي

روسيا تتخطى السعودية وتصبح أكبر مورد نفط للصين

العميد جواني: وجود أميركا في المنطقة شارف على النهاية

البرازيل تتجاوز الولايات المتحدة في عدد الوفيات اليومية بكورونا

تركيا تتنفس الصعداء في ليبيا؛ ماذا عن سوريا؟

فرنسا وألمانيا تدعوان إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأسرع وقت

قائد الثورة: لا توجد في العصور المتأخرة جريمة بحجم وشدة مأساة اغتصاب فلسطين

المخابرات العراقية تعلن اعتقال خليفة البغدادي

نائب يهودي ايراني يطالب يهود العالم بالبراءة من الصهيونية ومواجهتها

تركمان العراق يحييون يوم القدس العالمي وينددون بسياسات الاحتلال ضد الفلسطينيين

العاروري: الشهيد سليماني كان بغرفة عمليات المقاومة خلال عدوان 2008 على غزة

الحرس الثوري: الفريق سليماني شهيد القدس وسنواصل رسالته العتيدة

التطبيع جواً؛ الإمارات أول الواصلين

الرئيس روحاني: انتصار الشعب اللبناني على الصهاينة اثبت بان نتيجة الكفاح هي تحقق الوعد الإلهي

روحاني: سنوصل مظلومية الفلسطينيين إلى العالم والنصر سيتحقق

في ذكرى "يوم القدس".. قادة محور المقاومة يتوجهون برسالة للعدو الإسرائيلي

قائد الثورة الإسلامية: محو الكيان الصهيوني ليس بمعنى محو اليهود

إلى متى ستبقى إسرائيل على قيد الحياة.. نبوءة غربية ترسم نهايتها

السيد نصر الله: لا يحق لأحد منح أي جزء من فلسطين لغير أهله... وقواعد اشتباك حرب تموز قائمة

"الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين

مسؤول في جامعة أوكسفورد البريطانية: فرص ضئيلة لايجاد لقاح لكورونا!

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود

مُطالبات دوليّة بإطلاق سراحهم.. نظام آل خليفة يُعامل المعتقلين السياسيين كأسرى حرب

خلفيات حظر "حزب الله" في ألمانيا

رتل أميركي ينقل معتقلين لداعش من سوريا نحو العراق

اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف

صراع علی الزعامة بين الشقيقين بهاء وسعد الحريري بعد 15 عاماً على اغتيال والدهم

الحكومات الأوروبية تترك كبار السن المصابين بكورونا للموت

الولايات المتحدة في طليعة الدول المتأثرة بكورونا... تليها إيطاليا

طائرات بدون طيار إيرانية مجهزة بصواريخ "توب أتاك"... إيران الثامنة عالمياً في مجال إنتاج أنظمة مضادة للدبابات + صور

تركيا ولعبة المد والجزر مع الفصائل المسلحة

سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات

القدس، تحرير الإنسانية

التجسس على الصواريخ الإيرانية؛ ماذا يعمل أسطول "باتان" الأمريكي بالقرب من المياه الاقليمية الإيرانية؟ + صور

خلفيات هجوم جنبلاط على "عون" و"حزب الله"

لماذا يعادي ابن سلمان أبناء عمومته لهذه الدرجة؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

روسيا تتخطى السعودية وتصبح أكبر مورد نفط للصين

الثلاثاء 3 شوال 1441
 
 
 
 
 
روسيا تتخطى السعودية وتصبح أكبر مورد نفط للصين

روسيا تتخطى السعودية وتصبح أكبر مورد نفط للصين

الوقت-تخطت روسيا السعودية، لتصبح أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في نيسان

مواضيع ذات صلة

وسط أنباء عن نجاح اختبار لقاح ضد كورونا.. أسعار النفط ترتفع

"ذي سبيكتاتور": حلف النفط السعودي الأمريكي يبدو قد انتهى

بسبب النفط وكورونا...السعودية ترفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%!

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-تخطت روسيا السعودية، لتصبح أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في نيسان/أبريل الماضي، بحسب بيانات الجمارك.

الواردات ارتفعت 18% عمّا كانت قبل عام، مع اقتناص شركات التكرير للمواد الخام بأسعار رخيصة وسط حرب أسعار بين المنتجين.

الشحنات الروسيّة بلغت 7.2 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 1.75 مليون برميل يومياً، وفقاً للأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك اليوم الثلاثاء.

وبالمقارنة، كان الحجم 1.49 مليون برميل يومياً في نيسان/أبريل 2019، و1.66 مليون برميل يومياً في آذار/مارس من العام نفسه.

بينما انخفضت الإمدادات من السعودية إلى 1.26 مليون برميل يومياً، من 1.53 مليون برميل يومياً في نيسان/أبريل 2019 و1.7 مليون برميل يومياً في آذار/مارس.

وبلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام في نيسان/أبريل الماضي، 9.84 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من 9.68 مليون برميل يومياً في آذار/مارس، لكن بانخفاض كبير عن 10.64 مليون برميل يومياً في نيسان/أبريل من العام الماضي، بحسب بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي.

 وعلى الرغم من ذلك، زادت واردات الأشهر الأربعة الأولى من العام 1.7% على أساس سنويّ مع استغلال مصافي النفط الصينية لتهاوي أسعار الخام.

ويقدر المحللون أن متوسط نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلة في مصافي التكرير المستقلة، المعروفة باسم "أباريق الشاي"، ارتفع إلى حوالي 70% في أواخر نيسان/أبريل الماضي - وهو نفس مستواها قبل تفشي الفيروس - لكنهم يستبعدون أن تعود شركات التكرير المدعومة من الدولة إلى مستوياتها الطبيعية قريباً.

ويتوقع فريق أبحاث النفط في "رفينيتيف"، أن تبلغ واردات الصين في أيار/مايو الجاري، مستوى مرتفع غير مسبوق عند 53.7 مليون طن، أو 12.7 مليون برميل يومياً، مع وصول أحجام قياسيّة من منتجي أوبك.

كما تتسلم شركات التكرير الصينية خلال هذا الشهر أيضاً، أوّل شحنة خام لها من الولايات المتحدة منذ تشرين الثاني/نوفمبر  الماضي، وهي شحنة حُجزت خلال آذار/مارس في مستهل انهيار أسعار النفط.

 ولم تذكر الجمارك أيّ واردات من فنزويلا منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مع تحاشي مؤسسة النفط الوطنيّة الصينيّة، أكبر مشترِ لنفط كراكاس، تحميل أيّ كميات خام من هناك كي لا تنتهك العقوبات الأميركية.

لكن بعض الشحنات الفنزويليّة تحول اتجاهها إلى ماليزيا لمزجها قبل التصدير إلى الصين، مما أفرز زيادة كبيرة في الشحنات الماليزية التي ارتفعت في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020.

هذا وأعلنت فنزويلا فجر الأحد الماضي، وصول أولى ناقلات النفط الخمس التي أرسلتها إيران، لتكسر الحصار الأميركي والعقوبات المفروضة عليها.

يذكر أنّ أسعار النفط تراجعت بشكل كبير خلال نيسان/أبريل الماضي، في أكبر وتيرة هبوط في تاريخ أسواق النفط، نتيجة تراجع الطلب الناجم عن جائحة كورونا، حيث وجّه الوباء ضربة قاسية للنشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

روسيا السعودية الصين اوبك

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء