سلفيت: الاحتلال يخطر بهدم 10 آبار للمياه واقتلاع 200 شجرة زيتون

الوقت-أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، بهدم 10 آبار لجمع المياه في بلدة الزاوية، غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال سلمت إخطارات هدم لآبار في المنطقة الغربية من البلدة لعدد من المواطنين الفلسطينيين.

من جهة أخرى، أقدم عدد من مستوطني "رفافا" المقامة على أراضي قرية حارس غرب سلفيت أمس، على اقتلاع نحو 200 شجرة زيتون، من أرض للمواطن يعقوب عودة، علاوة على إحداث دمار هائل فيها.

وفوجئ أبناء يعقوب بمشهد الأشجار التي سويت بالأرض، وجانب منها مزروع منذ نحو 10 أعوام.

وقال إيهاب يعقوب، ابن صاحب الأرض، "لقد دأب والدي الراحل على العناية بالأرض منذ سنوات طوال، بالتالي فإن ما حدث يمثل جريمة بكل معنى الكلمة".

وأضاف "عندما وصلت إلى الأرض، كان المشهد مروعاً، فالأشجار المقطوعة كانت في كل مكان، وقد اختلطت بالتراب"، مردفاً "أخبرنا أحد حراس المستوطنة التي تجاور أرضنا أن عملية التدمير بدأت أمس (أول من أمس)، باستخدام آلية ثقيلة "باغر".

ولفت إلى أنه "لطالما حاول المسؤول عن مستوطنة "رفافا"، مساومة والدي على الأرض ومساحتها 40 دونماً، حتى وصل الأمر إلى عرض شيك مفتوح عليه، لكنه رفض الأمر برمته".

وتابع "هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها المستوطنون على العبث بالأرض ومحتوياتها من الأشجار ، فخلال سنوات خلت، كانوا يقومون بذلك تارة بحجة وضع أنابيب مياه، وتارة بحجة مد شبكة كهرباء، إلى غير ذلك، لكن في هذه المرة على ما يبدو فقد استغلوا فترة عيد الفطر لتنفيذ فعلتهم النكراء".

وشدد على أنه "مهما فعلوا فهذه أرضنا ولن نتخلى عنها مهما كان الثمن".