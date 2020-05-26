اشتية يرد على نتنياهو: "إسرائيل" لن تستطيع تهويد الإنسان الفلسطيني

الوقت-قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "بلورة خطة تهويدية للقدس بتكلفة تصل إلى مئات ملايين الشواقل".

نتنياهو وفي تغريدة له على تويتر اليوم قال إنه أصدر تعليماته لبلورة خطة لتعزيز مكانة القدس لدى "الشعب اليهودي" بتكلفة تصل إلى مئتي مليون شيقل.

كما أشار الى أنه من المهم أن تبقى القدس على سلم أولويات "إسرائيل".

بدوره، رد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على تصريحات نتنياهو، قائلاً "مهما قامت إسرائيل من تهويد لن تستطيع تهويد الإنسان الفلسطيني".

وأوضح اشتيه في تصريح صحافي أن "برنامج تهويد القدس ليس بالأمر الجديد"، مضيفاً "هذا التهويد نراه كل يوم، وهذا يضع العالم العربي في تحد".

كما أكّد أن الفلسطينيين يعولون على سكان القدس المحتلة في إسقاط هذا المخطط، معبراً أيضاً عن أمله بأن تكون هناك "وقفة عز عربية" تجاه مدينة القدس، وتجاه كل ما يحاك من مؤامرات تجاه المدينة.

يذكر أنه في شهر نيسان/أبريل الماضي صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية من دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، وذلك لتوظيفها في المشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة "التطوير والتوسع".