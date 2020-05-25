حكومة هادي تعلن عن إصابات جديدة بكورونا في تعز

الوقت-أعلنت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينها حالة وفاة في تعز، ما يرفع العدد في المحافظة إلى 25، بينها 6 وفيات و4 حالات تعافٍ.

قبل ذلك بساعات، أعلنت حكومة الرئيس هادي عن تسجيل 3 وفيات، و8 إصابات بوباء كورونا، بالإضافة إلى 4 حالات تعافٍ جديدة يرفع العدد الإجمالي إلى 222 إصابة، بينها 42 وفاة، و10 تعافٍ.

وأوضح الناطق الرسمي بإسم لجنة طوارئ تعز، أحمد منصور ،بأنه تم فحص 5 حالات، وثبت إصابة 4 منهم، ووفاة الخامسة، مشيراً إلى أن عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغت 6 حالات ،وتماثل 4 حالات للشفاء.

عضو وفد صنعاء المفاوض عبد الملك العجري كان لفت أمس إلى أن دول التحالف السعودي ضد اليمن، تصعد قصفها وتشدد حصارها في ظل انتشار كورونا، والجهود التي تبذلها حكومة صنعاء مع المجتمع الدولي من أجل السلام.

وأشار إلى أن تصعيد العدوان يعني أن "التأكيدات التي سمعناها عن جهوزيتهم لوقف الحرب والحصار مجرد محاولة فاشلة للاستفادة من كورونا لليّ ذراعنا، وسيتلقون الرد المناسب لغيّهم".