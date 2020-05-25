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  الإثنين 2 شوال 1441

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أخبار

القبض على أفراد من داعش في محافظة الأنبار العراقية

الإثنين 2 شوال 1441
 
 
 
 
 
القبض على أفراد من داعش في محافظة الأنبار العراقية

القبض على أفراد من داعش في محافظة الأنبار العراقية

الوقت-نجحت المخابرات العراقية في إلقاء القبض على 8 عناصر

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الوقت-نجحت المخابرات العراقية في إلقاء القبض على 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار.

خليّة الصقور في الاستخبارات العراقيّة، أعلنت أنّه "استمراراً للعمليات المنفذة، تمّ تنفيذ عملية خاطفة يوم 21 أيار/مايو الجاري، طالت فلول داعش في محافظة الأنبار".

وأكدت الخليّة أنّ العمليّة "امتازت بسرعة الأداء ومهنية الاستهداف، حيث تمّ القبض على 8 عناصر من أفراد داعش الملطخة أياديهم بدماء أبناء المحافظة".

الخليّة اعتبرت أنّه من خلال هذه العملية النوعية "أنهينا خطة داعش بتنفيذ ما يسمى بغزوة رمضان على بعض المناطق الآمنة".

يذكر أنّ قيادة عمليات صلاح الدين في الحشد الشعبي والجيش العراقي، ينفذون حالياً عملية شمال غرب تكريت للقضاء على فلول "داعش"، حيث أحبطت قوّة من "الحشد" محاولة تسلل للتنظيم غرب سامراء، وعملية أخرى في صحراء الأنبار.

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، كان أعلن الأربعاء الماضي، عن أهداف نوعيّة مرتقبة سيقوم بها ضد بقايا داعش.

وقال رئيس الجهاز الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، أن العمليات النوعية التي سيقوم الجهاز بتنفيذها "مخطط لها مسبقاً وفقاً لمعلومات استخبارية"، مؤكداً استمرار العمليات حتى القضاء على بقايا التنظيم بشكل كامل.

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العراق داعش ديالى

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