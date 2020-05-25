الرئيس روحاني: انتصار الشعب اللبناني على الصهاينة اثبت بان نتيجة الكفاح هي تحقق الوعد الإلهي

الوقت-اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني انتصار الشعب اللبناني على الصهاينة المحتلين وسام فخر اثبت بان نتيجة الكفاح ضد الغطرسة والعدوان والاحتلال هي الانتصار وتحقق الوعد الالهي.

جاء ذلك في برقية بعثها الرئيس روحاني لنظيره اللبناني ميشال عون هنأه فيها وحكومة وشعب بلاده لمناسبة ذكرى الانتصار العظيم والباعث على الفخر للشعب اللبناني على المحتلين الصهاينة.

وجاء في جانب من البرقية، ان هذا الانتصار التاريخي الذي تحقق بصمود ومقاومة اللبنانيين، رجالا ونساء، هو وسام فخر يتلألأ في صدور الشعب اللبناني كله واثبت بان الكفاح ضد الغطرسة والعدوان والاحتلال نتيجته الانتصار وتحقق الوعد الالهي.

واضاف، لا شك ان تلاحم وتكاتف الشعب اللبناني في ظل الحكومة والجيش والمقاومة هو العامل الاساس في استمرار منجزات لبنان في مقارعة العدو الصهيوني والتكفيري والتغلب على مؤامرات الاعداء والذي تجلى في فترة فخامتكم جيدا. انني على ثقة بان الشعب اللبناني سوف لن ينسى ابدا خياره الاستراتيجي هذا.

وفي الختام دعا الرئيس روحاني الباري تعالى ان يمن بموفور الصحة والنجاح على الرئيس ميشال عون والمزيد من العزة والشموخ للشعب اللبناني الابي.