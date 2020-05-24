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  الأحد 1 شوال 1441

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أخبار

وزير النفط الفنزويلي لإيران: شكراً أيها الأشقاء

الأحد 1 شوال 1441
 
 
 
 
 
وزير النفط الفنزويلي لإيران: شكراً أيها الأشقاء

وزير النفط الفنزويلي لإيران: شكراً أيها الأشقاء

الوقت-تقدّم وزير النفط الفنزويلي، طارق العيسمي، بالشكر والتقدير

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الوقت-تقدّم وزير النفط الفنزويلي، طارق العيسمي، بالشكر والتقدير لإيران على إرسالها عدة ناقلات وقود إلى بلاده.

وغرّد على حسابه "تويتر"، إن "التعاون بين إيران وفنزويلا في مجال الطاقة فضلاً عن أنه يجعلنا موحدين كدول أعضاء في أوبك، فأنه مبني كذلك على التبادل العلمي وتطوير الصناعات الهيدروكربونية".

وتابع "شكرا أيها الأشقاء".

وفي تغريدة أخرى، أضاف "بالنيابة عن نيكولاس مادورو وجميع المواطنين الفنزويليين، نوجه التحية لسفن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي هي الأن على أعتاب الوصول إلى بلدنا".

وأكد أن "هذا التعاون في مجال الطاقة بهدف التنمية الشاملة يخدم مصالح شعبينا".

ووصلت صباح اليوم الأحد ناقلة الوقود الإيرانية "فورتيون" إلى المياه الاقتصادية الخالصة لفنزويلا، بالتزامن مع دخول الناقلة "كلافيل" مضيق جبل طارق في طريقها إلى كراكاس. في حين أعلنت السفارة الإيرانية في كراكاس، أن أول ناقلة من أسطول مؤلف من خمس شحنات وقود إيرانية وصلت إلى فنزويلا.

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ايران فنزويلا أمريكا ناقلات نفط

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