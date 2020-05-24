آثار الوحدة الكردية على معادلات سوريا المستقبلية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 3 شوال 1441

إخترنا لكم

صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات

صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات الوقت- عندما يجري الحديث عن صفقات الأسلحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأي طرف ثاني، تعمل واشنطن على تبرئة الطرف الثاني من أي جرائم حرب أو انتهاكات انسانية حتى اكمال الصفقة، وبعدها لاتجد الادارة الامريكية اي رادع للضغط على هذا....

رسائل خطاب الاخیر للسید حسن نصرالله: الكيان يلعب في الوقت الضائع وقوّة المُقاومة تتعاظم بنى الكيان في الفترة الأخيرة كافة خياراته على حربٍ مُحتملة بين إيران وأمريكا، لكن ساسة الكيان لم يتوقّعوا أنّ حربًا كهذه من المُستبعد

إنسحاب قطر من مجلس التعاون؛ الأرضيات والمصالح والتهديدات عبر الدعوة إلی ضرورة المراجعة في هيكل مجلس التعاون، وبينما تكرر رفضها لمطالب الدول التي تفرض العقوبات لحل الأزمة في عملية الوساطة الكويتية، تعلن قطر الخروج من موقع الدفاع إلى مرحلة الاستعداد لتهديد مصالح السعودية والإمارات في مجلس التعاون.

خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القدس العالمي الوقت- القى قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي اليوم الجمعة خطابا متلفزا بمناسبة يوم القدس العالمي، واكد قائد الثورة الاسلامية، ان يوم القدس العالمي هو يوم أقدم على إعلانه الإمام الخميني بابتكار ذكي ليكون حلقة وصل بين نداءات المسلمين وفلسطين.

من قتل السفير الصيني.. الكيان أم أمريكا؟ كثيرةٌ هي التساؤلات التي طُرحت بعد العثور على جثة السفير الصيني في منزله، فهل قتلته إسرائيل كبادرة حسن نيّة أمام راعيها الأمريكي، أم قتلته أمريكا

أخبار

نجل العودة لواشنطن بوست: لا يمكن الصفح عن قتلة خاشقجي

نجل العودة لواشنطن بوست: لا يمكن الصفح عن قتلة خاشقجي

الوقت-نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقال رأي للباحث السعودي نجل الداعية الشهير سلمان

نقابة أطباء مصر تحذر: المنظومة الصحية قد تنهار! الوقت-حذّرت نقابة الأطباء المصريين اليوم الإثنين من "انهيار" تام للنظام الصحي في البلاد، واتهمت

العميد جواني: وجود أميركا في المنطقة شارف على النهاية الوقت-أكد مساعد الشؤون السياسية في حرس الثورة الإيرانية العميد يدالله جواني، أن الوجود الأميركي

اشتية يرد على نتنياهو: "إسرائيل" لن تستطيع تهويد الإنسان الفلسطيني الوقت-قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "بلورة خطة تهويدية

حكومة هادي تعلن عن إصابات جديدة بكورونا في تعز الوقت-أعلنت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا،

"رئيس وزراء الجريمة".. نتنياهو يخضع للمحاكمة في قضايا فساد الوقت-اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يمثل أمام المحكمة "مرفوع الرأس"، وذلك عند

القبض على أفراد من داعش في محافظة الأنبار العراقية الوقت-نجحت المخابرات العراقية في إلقاء القبض على 8 عناصر

لاريجاني مهنّئاً بذكرى التحرير: كسر محرمات عدم هزيمة تل أبيب الوقت-اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني تحرير الأراضي اللبنانية

"لدينا أصدقاء شجعان".. مادورو: وصول أوّل ناقلة نفط إيرانية انتصار الوقت-وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وصول أوّل ناقلة

الرئيس روحاني: انتصار الشعب اللبناني على الصهاينة اثبت بان نتيجة الكفاح هي تحقق الوعد الإلهي الوقت-اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني انتصار الشعب اللبناني على الصهاينة المحتلين وسام فخر اثبت بان نتيجة الكفاح ضد الغطرسة والعدوان والاحتلال هي الانتصار وتحقق الوعد الالهي.

وزير الخارجية الصيني: بكين وواشنطن على حافة حرب باردة جديدة الوقت-حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأحد من أن الصين والولايات المتحدة تقتربان م

باراك: لست نادماً على الانسحاب من لبنان الوقت-أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، اليوم الأحد، أنه ليس

وزير النفط الفنزويلي لإيران: شكراً أيها الأشقاء الوقت-تقدّم وزير النفط الفنزويلي، طارق العيسمي، بالشكر والتقدير

كوريا الشمالية تعتزم تعزيز قدراتها في مجال "الردع النووي" الوقت-بحثت كوريا الشمالية في إجراءات جديدة تستهدف تعزيز قدراتها في مجال "الردع النووي"، وذلك

مسؤول في جامعة أوكسفورد البريطانية: فرص ضئيلة لايجاد لقاح لكورونا! الوقت-قال مسؤول في جامعة أوكسفورد البريطانية إن فرص نجاح لقاح مضاد لكورونا لا تتجاوز الخمسين

فجر أول أيام عيد الفطر.. اعتداءات إسرائيلية على المصلين في الأقصى الوقت-اعتدت قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى خلال احتفالهم

"واشنطن بوست": طهران وكراكاس تبنيان شراكة استراتيجية رغم العقوبات الوقت-تقول صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن خصمي الولايات المتحدة فنزويلا وإيران اللتين

ناقلة الوقود الإيرانية الأولى تصل إلى المياه الاقتصادية لفنزويلا الوقت-دخلت ناقلة الوقود الإيرانية "فورتيون" المياه الاقتصادية الخالصة لفنزويلا. وأفادت مصادر فنزويلية

أفريقيا تتخطى عتبة الـ100 ألف إصابة بفيروس كورونا الوقت-تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في

"سي إن إن" تكشف: بومبيو سعى لتسريع صفقة بيع أسلحة مع السعودية الوقت-كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حثّ مسؤولي وزارته على

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

"رئيس وزراء الجريمة".. نتنياهو يخضع للمحاكمة في قضايا فساد

نجل العودة لواشنطن بوست: لا يمكن الصفح عن قتلة خاشقجي

دخول مقاتلات مجهولة الهوية الى ليبيا، والجنرال حفتر والإمارات يسعون للانتقام من تركيا

صباح زنغنه لـ "الوقت": إلغاء المعاهدات مع الكيان الصهيوني هو أمر حتمي ويعد ضربة قاصمة لجثة صفقة القرن

العميد جواني: وجود أميركا في المنطقة شارف على النهاية

تركيا تتنفس الصعداء في ليبيا؛ ماذا عن سوريا؟

اشتية يرد على نتنياهو: "إسرائيل" لن تستطيع تهويد الإنسان الفلسطيني

"لدينا أصدقاء شجعان".. مادورو: وصول أوّل ناقلة نفط إيرانية انتصار

نقابة أطباء مصر تحذر: المنظومة الصحية قد تنهار!

حكومة هادي تعلن عن إصابات جديدة بكورونا في تعز

القبض على أفراد من داعش في محافظة الأنبار العراقية

الضفة الغربية على موعد مع انتفاضة عارمة

آثار الوحدة الكردية على معادلات سوريا المستقبلية

لاريجاني مهنّئاً بذكرى التحرير: كسر محرمات عدم هزيمة تل أبيب

إنسحاب قطر من مجلس التعاون؛ الأرضيات والمصالح والتهديدات

إنعكاس خطاب المرشد الأعلى والمسيرة الافتراضية في يوم القدس العالمي في وسائل الإعلام العربية والغربية

أفريقيا تتخطى عتبة الـ100 ألف إصابة بفيروس كورونا

الرئيس روحاني: انتصار الشعب اللبناني على الصهاينة اثبت بان نتيجة الكفاح هي تحقق الوعد الإلهي

الإعلام الإسرائيلي: طائرة شحن إماراتية تهبط لأول مرة في مطار "بن غوريون"

"هآرتس": ضم الضفة قد يدفع الأردن لإلغاء اتفاقية السلام

ناقلة الوقود الإيرانية الأولى تصل إلى المياه الاقتصادية لفنزويلا

مادورو: شكراً إيران على كل الدعم الذي تقدمونه لنا

"رئيس وزراء الجريمة".. نتنياهو يخضع للمحاكمة في قضايا فساد

إنسحاب قطر من مجلس التعاون؛ الأرضيات والمصالح والتهديدات

العميد جواني: وجود أميركا في المنطقة شارف على النهاية

ماذا يعني ضم "اسرائيل" لمنطقة الأغوار؟

الرئيس الفلسطيني: السلطة في حلّ من الاتفاقات مع واشنطن و"إسرائيل"

في ذكرى "يوم القدس".. قادة محور المقاومة يتوجهون برسالة للعدو الإسرائيلي

قائد الثورة الإسلامية: محو الكيان الصهيوني ليس بمعنى محو اليهود

الكاظمي، سلوك حاذق في تمزيق جسد دعاة الشائعات

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود

تركيا ولعبة المد والجزر مع الفصائل المسلحة

مُطالبات دوليّة بإطلاق سراحهم.. نظام آل خليفة يُعامل المعتقلين السياسيين كأسرى حرب

کواليس الضغط الغربي المتزامن على حزب الله اللبناني

إرسال القمر الصناعي العسكري الإيراني إلى الفضاء من وجهة نظر المحللين الأجانب

اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف

القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله وخصوصية التوقيت

رتل أميركي ينقل معتقلين لداعش من سوريا نحو العراق

صراع علی الزعامة بين الشقيقين بهاء وسعد الحريري بعد 15 عاماً على اغتيال والدهم

خرق الهدنة شمال غرب سوريا وانعكاساته على اتفاق موسكو

الولايات المتحدة في طليعة الدول المتأثرة بكورونا... تليها إيطاليا

روسيا تهدّد أميركا بـ"ضربة نووية"

سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات

العميد تنغسيري: إيران تراقب الأميركيين في الخليج الفارسي وتتابع تحركاتهم

طائرات بدون طيار إيرانية مجهزة بصواريخ "توب أتاك"... إيران الثامنة عالمياً في مجال إنتاج أنظمة مضادة للدبابات + صور

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

آثار الوحدة الكردية على معادلات سوريا المستقبلية

الثلاثاء 3 شوال 1441
 
 
 
 
 
آثار الوحدة الكردية على معادلات سوريا المستقبلية

مواضيع ذات صلة

مؤشرات على قرب انهيار معاهدة "سايكس بيكو" وتلاشي حلم الاكراد بالاستقلال

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- شهدنا خلال الاسابيع الاخيرة حدوث العديد من التطورات السياسية والميدانية في الأزمة السورية التي جاءت إلى حد ما في أعقاب تفشي فيروس "كورونا"، وخلال الفترة السابقة زادت حركة الجهات الفاعلة المعنية بالشأن السوري وفي واحدة من أهم الإجراءات السياسية للفصائل المشاركة في الأزمة السورية، تمت في الآونة الأخيرة مناقشة قضية الوحدة بين الفصائل الكردية المتنافسة بجدية  في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد.

وتقول القصة أن الفصيلين الكرديين المتنافسين في سوريا، اللذان كانا على خلاف مع بعضهما البعض لسنوات بعد عام 2011 بشأن إدارة شمال سوريا، يبدو أنهما على طريق الوحدة التاريخية. في الواقع، هناك أدلة على أن 25 حزباً سياسياً كردياً وتيارات في شمال وشرق سوريا قد شكلوا منظمة مشتركة، جاءت تحت أسم "الاتحاد الوطني الكردستاني"، تماشياً مع مشروع الاتحاد الكردي السوري. ومع ذلك، تم نشر بعض الأخبار المتناقضة التي تُظهر أن المجلس الوطني الكُردي السوري (ENKS) لم يوافق بعد على هذه الاتفاقية. وفي هذا الصدد، أكد "سليمان عرب"، ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم كردستان العراق، أن المجلس الوطني الكُردي السوري (ENKS) لم يوافق بعد على اتفاق نهائي.

ومع ذلك، وبافتراض أنه تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بين الأكراد السوريين، فإن السؤال الآن هو ما هو تأثير هذا التحالف على موقفهم في التطورات السورية، وكذلك العلاقات الكردية مع دمشق والجهات الفاعلة الأخرى؟ ومن أجل الإجابة على هذا السؤال، من الضروري أولاً التعريف بالأحزاب والتيارات السياسية المشاركة في كلا الفصيلين، ثم مناقشة عواقب توحدها.

ما هي الفصائل الكردية المتنافسة في شمال سوريا؟

في السنوات التي تلت عام 2011، عندما نشأ فراغ في شمال سوريا، تمكن الأكراد من السيطرة على الجزء الشمالي من البلاد، ولكن منذ البداية تشكلت تيارات رئيسية بينهما هما: المجلس الوطني للأكراد السوريين والمجلس الوطني لغرب كردستان.

أهم التيارات التي تشكل المجلس الوطني الكردي السوري

أسامي الاحزاب السياسية

عام التأسيس

زعيم الحزب

التوجه الرئيسي

الحزب الديمقراطي الكردي السوري

1957

عبد الحكيم بشار

القومية

الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي السوري

1965

عبد الحميد حاجي درويش

الاشتراكية (اليسار)

الحزب الوطني الكردي السوري

1988

طاهر سعدون

القومية

حزب المساواة الديمقراطي

1992

عزيز داوة

الاشتراكية (اليسار)

الحزب الديمقراطي الكردي السوري لا يزال فصيل جمال

1997

جمال باقي

القومية

حزب اليسار الكردي في سوريا

1997

شلال غدو محمد موسى

الاشتراكية (اليسار)

حزب تيار المستقبل الكردي السوري

1999

مجلس القيادة المشترك

القومية التقدمية

حزب الوحدة السوري الكردي

1999

اسماعيل حامي

القومية

الحزب الديمقراطي الكُردي في سوريا (KDP) بقيادة عبد الرحمن اليوجائي

2004

عبد الرحمن اليوجمي

القومية

وافق الحزب على سوريا

2004

فؤاد عمر

الماركسية اللينينية

حزب الحرية الكردي السوري

2005

مصطفى جمعة

الاشتراكية (اليسار)

حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا

2010

محيي الدين شيخ علي

القومية

الحزب الديمقراطي الكردي السوري هو فصيل نصر الدين إبراهيم

-

نصر الدين إبراهيم

القومية
 

أهم تيارات المجلس الشعبي لغرب كردستان

أسامي الاحزاب السياسية

عام التأسيس

زعيم الحزب

التوجه الرئيسي

حزب الاتحاد الديمقراطي

2003

صالح محمد مسلم

الماركسية اللينينية

حركة المجتمع الديمقراطي (Tev - Dem)

بعد عام 2010

-

-
 
على الرغم من حدوث تغييرات في تشكيل المجلس الوطني الكُردي السوري بعد وقوع العديد من التطورات على أرض الواقع، وانفصال أحزاب مهمة مثل الحزب الديمقراطي الكردي السوري التقدمي عن هذا المجلس، إلا أنه لا يزال هناك استقطاب بين الفصيلين، ويشرف على المجلس الوطني الكُردي السوري "مسعود بارزاني"، الرئيس السابق لإقليم كردستان، ويدير المجلس الشعبي الكردستاني الغربي حزب العمال الكردستاني.

وبالنظر إلى قائمة الأحزاب والتيارات في كلا المجموعتين، يبدو أن الجانبين توصلا الآن إلى اتفاق شامل لتشكيل منظمة مشتركة تسمى الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK). وفي هذا الصدد، نرى أن الجانبين صرحا في بيان مشترك بأن هذين الطرفين أعلنا عن وحدتهما، حيث قالا: "نحن، بصفتنا أحزاب الاتحاد الوطني الكردستاني، نعمل معا لإحراز تقدم في قضية الوحدة الكردية وستعمل لجنة مشتركة نيابة عن جميع الأطراف والتيارات".

وحدة الأكراد السوريين ومستقبلهم السياسي

إذا تحقق التحالف بين الفصيلين الرئيسيين للأكراد السوريين على أرض الواقع، سيكون من المهم بالتأكيد الانتباه إلى آثاره على مستقبلهم السياسي. والحقيقة أن الجولة الأولى من المحادثات بين الأكراد جرت عام 2013 تحت إشراف ووساطة "مسعود برزاني"، وعقدت الجولة الأخيرة من المحادثات في أكتوبر 2019 من قبل "مظلوم كوباني"، قائد الجيش السوري الديمقراطي. ومن المرجح أن يتم الإعلان عن الاتفاقية النهائية في المستقبل القريب. ومع ذلك، يمكن إبداء بعض النقاط المهمة حول المستقبل السياسي للأكراد السوريين إذا تم الانتهاء من الاتفاق:

1. قام المجلس الوطني الكُردي السوري، ولا سيما حزب الاتحاد الديمقراطي، بتدريب القوات العسكرية، وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فمن المحتمل أن تعود هذه القوات إلى شمال سوريا وبالتحديد إلى إقليم كردستان وفي هذه الحالة، يبدو أن القدرة اللوجستية للأكراد في المجال العسكري ستزداد، ولكن تجدر الإشارة إلى أن وجود قوتين عسكريتين معًا دون اتفاق قوي يمكن أن يصبح عاملاً للتوتر بين الفصيلين.

2. على الصعيد الداخلي السوري، يبدو أن موقف الأكراد من المفاوضات مع الحكومة المركزية يزداد قوة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن أي سيناريو غير التعاون لعودة سيطرة الحكومة المركزية على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من سوريا لا يمكن أن ينجح. لذلك، يبدو أن أفضل استراتيجية القوى الكردية، إذا تمكنت من التوحد تحت مظلة واحدة، هي الدخول في تعاون مباشر مع حكومة الرئيس الشرعي "بشار الأسد".

3. على المستوى الإقليمي، ترى تركيا أن تعزيز المكاسب الكردية في شمال سوريا يشكل تهديدًا وجوديًا لها، مما قد يشجع 14 مليون كردي في البلاد على السعي للانفصال، لذلك تعتبر أي اتفاق بين الأكراد السوريين تهديدًا لنفسها.

4. يبدو أن الولايات المتحدة، الحليف الكردي السوري في حقبة ما بعد 2014، تدعم الاتفاق أيضاً؛ هذا لأن تركيا تعرضت لانتقادات واسعة من قبل المجتمع الدولي بسبب هجومها على المواقع الكردية السورية. ويبدو الآن أن الاتفاق بين الأكراد يمكن أن يقلل بطريقة ما من مسؤولية الولايات المتحدة تجاههم.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اكراد تحالف احزاب خلافات حكومة مركزية دمشق عقبات عواقب

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء