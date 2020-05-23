إنعكاس خطاب المرشد الأعلى والمسيرة الافتراضية في يوم القدس العالمي في وسائل الإعلام العربية والغربية

الوقت- القى قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد "علي الخامنئي" يوم أمس الجمعة خطابا متلفزا بمناسبة يوم القدس العالمي، واكد قائد الثورة الاسلامية، ان يوم القدس العالمي هو يوم أقدم على إعلانه الإمام الخميني بابتكار ذكي ليكون حلقة وصل بين نداءات المسلمين وفلسطين. وتم بث الخطاب على الهواء في وقت واحد على مختلف شبكات الإذاعة والتلفزيون والفضاء السيبراني المحلية والدولية. قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في خطابه: اليوم هو يوم القدس. اليوم الذي تم تحديده بمبادرة ذكية من الإمام الخميني (ره) كحلقة وصل لجميع المسلمين للتحدث عن قضية القدس المقدسة وفلسطين المضطهدة، وكان له في هذه العقود الأخيرة دوره الفاعل وسيكون له في المستقبل إن شاء الله مثل هذا الدور. الشعوب رحبّت بيوم القدس، باعتباره الواجب الأول أعني ابقاء راية تحرير فلسطين مرفوعة مرفرفة. سياسة الاستكبار والصهيونية تتركز على تغييب المسألة الفلسطينية من ذاكرة المجتمعات المسلمة، والواجب الفوري هو التصدّي لهذه الخيانة التي تحاك بيد عملاء العدو السياسيين والثقافيين في داخل البلدان الإسلامية".

وأضاف سماحة السيد، "إن الحقيقة أن قضية بعظمة القضية الفلسطينية لا يمكن لغَيرة الشعوب المسلمة وثقتهم بأنفسهم ووعيهم المتزايد أن تسمح بنسيانها، مهما جنّدت أمريكا وغيرها من السلطويين وأجرائهم في المنطقة كل أموالهم وقواهم على هذا السبيل. العامل والمجرم الأصلي في هذه المأساة البلدان الغربية وسياساتها الشيطانية حين عمدت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى إلى تقسيم منطقة غرب آسيا أي القسم الآسيوي من الأرض الخاضعة للحكومة العثمانية، باعتبارها من أهم غنائم الحرب في مؤتمر باريس، كانوا بحاجة إلى قاعدة آمنة في قلب هذه المنطقة لضمان المزيد من تسلطهم الدائم عليها. قبل ذلك بسنوات كانت بريطانيا بمشروع بالفور قد مهدت لذلك، وبالتعاون مع أرباب الأموال اليهود قد استحدثت بدعة باسم الصهيونية لتقوم بهذا الدور، ثم توفرت الأجواء للتنفيذ."

اصداء خطاب قائد الثورة في وسائل الاعلام العربية

حظي الخطاب الذي وجهه قائد الثورة الاسلامية في ايران الامام "الخامنئي" الى الامتين العربية والاسلامية والمجتمع الدولي بمناسبة يوم القدس العالمي باصداء واسعة النطاق في وسائل الاعلام العراقية بمختلف انواعها. وشاركت اكثر من 20 قناة عربية فضائية بنقل الخطاب التأريخي للامام "الخامنئي" بشكل مباشر، بينها قنوات الفرات، ونبأ، الانوار2، والنجباء، والاباء، والغدير، والاتجاه، واي نيوز، وقنوات عربية اخرى. فيما اجرت عشرات المحطات التلفزيونية والاذاعية المحلية ندوات وحلقات نقاش وتحليل عقب الخطاب التاريخي مباشرة، تم خلالها البحث والتحليل لكلمة قائد الثورة الاسلامية ومضامينها. وغطت عشرات الاذاعات ووكالات الانباء المحلية هذا الخطاب التأريخي فيما اخذت مضامينه ومختطفاته على شكل اخبار سريعة "عاجلة" وتم ادراجها في شريطها الاخباري.

وغطت شبكة الميادين اللبنانية خطاب سماحة قائد الثورة الاسلامية. كما غطى موقع "العهد" اللبناني على نطاق واسع تصريحات قائد الثورة الاسلامية في يوم القدس العالمي. وغطى أيضا القسم العربي لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" تصريحات قائد الثورة الاسلامية في يوم القدس العالمي. كما نقلت قناة المسيرة اليمنية خطاب سماحة السيد "علي الخامنئي" ونقلت هذه الشبكة اليمنية عن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية قوله: "إن الحرب في سوريا واليمن، وكذلك صناعة داعش، كلها مؤامرات لاحتلال جبهة المقاومة والكان الصهيوني لن يدوم ويجب أن تستمر الانتفاضة الفلسطينية ضد هذا الكيان الصهيوني الغاصب". كما غطت قناة "المنار" اللبنانية خطاب المرشد الأعلى للثورة وذكرت: أكد الإمام الخامنئي في يوم القدس العالمي على استمرار النضال من أجل فلسطين ومواجهة جهود التطبيع مع الكيان الصهيوني.

اصداء خطاب قائد الثورة في وسائل الاعلام الغربية

أشار الموقع الالكتروني لقناة "فوكس نيوز" في تقرير له، إلى خطاب قائد الثورة آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" بمناسبة يوم القدس، وكتب: ان زعيم إيران وصف الكيان الصهيوني كغدة سرطانية لابد من استئصالها. وذكر موقع "فوكس نيوز"، الزعيم الايراني قارن تل ابيب بفايروس كورونا الذي يجب مكافحته وفي جانب آخر من تقريرها، تناولت قناة "فوكس نيوز" مقارنة قائد الثورة الكيان الصهيوني بفايروس كورونا، وكتب أن الزعيم الايراني قال: "بعضهم يبرر هذا السلوك القبيح بالقول إن الكيان الصهيوني حقيقة واقعية في المنطقة، دون أن يذكروا بأن من الضروري مكافحة الواقع المهلك المضرّ وإزالته. جائحة كورونا اليوم واقع لا شك فيه، وكل إنسان ذي شعور يرى أن من الواجب مكافحته. وجائحة الصهيونية القديمة سوف لا تبقى دون شك وسيقضى عليها من هذه المنطقة بهمة الشباب الغيارى والمؤمنين".

وفي سياق متصل، كتب صحيفة "جروزالم بوست"، "الزعيم الإيراني أعلن أن إسرائيل لن تبقى ونشرت هذه الصحيفة الصهيونية، مقاطع من خطاب "آية الله الخامنئي". إذ حمل عنوان تقريرها جانبا من حديث قائد الثورة بهذا المضمون بأن "إسرائيل لن تبقى". وتناولت هذه الصحيفة الصهيونية بدايات خطاب قائد الثورة حيث قال فيه: أول الحديث استعادة الذاكرة بشأن المأساة الكبرى التي حلّت باغتصاب فلسطين وزرع الغدة السرطانية الصهيونية فيها. لا توجد بين الجرائم البشرية في العصور القريبة من عصرنا الراهن جريمة بهذا الحجم وبهذه الشدّة. اغتصاب بلد وتشريد أهله تماماً من بيوتهم وأرض آبائهم وأجدادهم، كل ذلك بأبشع أنواع القتل وإهلاك الحرث والنسل، ثم استمرار هذا الظلم التاريخي لعشرات السنين.. هو حقاً رقم قياسي جديد من الوحشية والتشيطن على الصعيد البشري.

ومن جانبها كتبت صحيفة "رويترز": "الزعيم الإيراني وصف إسرائيل بأنها غدة لابد من استئصالها"، وكتبت "رويترز" أن الزعيم الإيراني قال في خطابه بشأن الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني زائدة مهلكة وضرر محض لهذه المنطقة وهو زائل لا محالة.

تحليل الكاتب العربي المشهور للعالم لتصريحات المرشد الأعلى للثورة الاسلامية بمناسبة يوم القدس العالمي

رأى الكاتب والمحلل السياسي "عبدالباري عطوان"، أن سماحة السيد "اية الله الخامنئي" كان مُوفّقًا عندما سحب أهم ورقة في يد أمريكا وحُكومة الاحتلال عندما فرّق بين الصهيونية كحركة عُنصرية إرهابية، وبين اليهودية كديانة بقوله إزالة إسرائيل لا تعني إزالة الشعب اليهودي. وقال هذا الكاتب العربي أن توقيت هذا الهجوم، من قبل الرّجل الأول في إيران، يكتسب أهميته من عدّة محاور:

الأول: أنه يتزامن مع حرب سيبرانيّة مشتعلة فعليا في الوقت الراهن بين البلدين كان أحدثها اليوم، حيث اخترقت خلايا إيرانية العديد من المواقع الإسرائيلية أمنية ومدنية، ووضعت شعارات من بينها العد التنازلي لتدمير دولة إسرائيل الإرهابية، وقبلها اعترفت مصادر إسرائيلية بهجوم سيبراني إيراني استهدف البُنى التحتيّة للمياه والصرف الصحي، وجاء هُجوم إسرائيلي أمريكي بالمِثل على حواسيب ميناء الشهيد "رجائي" في بندر عبّاس يوم 9 نسيان (إبريل) ردًّا عليه، ولكنّه لم ينجح في تحقيق أهدافه.

الثّاني: الحرب الإسرائيلية المتصاعدة على مواقع إيرانية في العُمق السوري، وتصاعد وتيرتها في الفترة الأخيرة، وفشلها في تحقيق أي من أهدافها في إخراج القوات الإيرانية من سورية.

الثّالث: تصاعد حدّة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وتبادل التهديدات بين الجانبين بحرب السّفن في مياه الخليج الفارسي، وإرسال إيران 6 ناقلات نفط محمّلة بالبنزين ومشتقّات نفطيّة أخرى، إلى فنزويلا في تحدٍّ قوي للولايات المتحدة التي تفرض حصارًا خانقًا عليها، وتزايد احتمالات اعتراضها أمريكيا، الأمر الذي قد ينعكس على شكل مواجهات في الخليج الفارسي.

الرابع: نجاح إيران في امتِصاص صدمة وباء "كورونا"، والسيطرة شبه الكاملة عليه، وتعايشها مع العُقوبات الأمريكية، وعدم تأثّرها بانهِيار أسعار النفط مثل الدول الأخرى، لأنها ببساطة لا تُصدر إلا رُبع إنتاجها بسبب هذه العُقوبات.

ناشطون يحيون يوم القدس عبر وسائل التواصل

تفاعل الناشطون حول العالم مع يوم القدس العالمي، الذي يصادف آخر جمعة من شهر رمضان كل عام، من خلال التعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، والمطالبة باستعادة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية. وأكد آخرون أن القدس هي عاصمة القدس، لا عاصمة "إسرائيل"، في إشارة إلى نقل السفارة الأميركية إلى القدس واعتراف بعض الدول بها عاصمةً لإسرائيل. واستذكر عدد من الناشطين الشهداء الذين بذلوا دماءهم في مقاومة "إسرائيل"، ومن أجل القضية الفلسطينية. ولقد نال هذا الموضوع تعليقات واراء كثيرة حيث نشرت "اميرة مصري"، صورة الشهيد سليماني وكتبت "القدس في هذا العام تفتقد قائد فيلقها". اما "نورهان رجب" فكتبت: "لا يجب أن تكون القدس في قلوبنا .... بل يجب أن تكون في وجداننا ولنسعى لتحريرها..... النصر قادم". وبدورها، غردت "سهام" المصرية: "القدس سوف تتحرر بسواعد الشرفاء والأحرار اليوم أو غداً .... فلنجعل هذا اليوم نصب أعيننا ولنستعد". اما "عبد الرحمن بولند" نشر هذا الكاريكاتير وكتب: "ليست القدس مدينة .. إنما القدس عقيدة". وايضا صفحة باسم ارض اليمن رملها بارود نشرت صورة بعنوان القدس هي البوصلة.

انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في العراق

انطلقت يوم أمس الجمعة، مسيرات يوم القدس العالمي لمساندة الشعب الفلسطيني في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية الاخرى. وشهدت العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، مسيرات حاشدة لمختلف شرائح الشعب العراقي بمن فيهم فصائل الحشد الشعبي وأنصارهم، وذلك إحياء لمناسبة يوم القدس العالمي التي دعا إليها الإمام الخميني (رض) في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. وقامت القوات الأمنية العراقية بإغلاق عدد من الشوارع الحيوية في العاصمة منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، لتسهيل حركة مسيرات يوم القدس. وفي العديد من شوارع العاصمة بغداد رسمت أعلام الكيان الصهيوني على أرضية الشوارع ليدوسها المشاركون في المسيرات بأقدامهم، كرمز لرفضهم الاحتلال الصهيوني وممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في دمشق

تحت عنوان "القدس.. درب الشهداء" انطلقت اليوم مسيرة إحياء يوم القدس العالمي بدمشق عبر السيارات وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس "كورونا". وبدأت مسيرة السيارات من ساحة الأمويين باتجاه الخط السريع "المزة" وصولا إلى جامع الأكرم والعودة إلى الساحة مع رفع الأعلام الوطنية السورية والفلسطينية. وتم مسبقا نشر لافتات على اللوحات الإعلانية الموجودة في خط "المزة" السريع وساحة الأمويين تتضمن عبارات تؤكد على عروبة فلسطين وأن القدس العاصمة الأبدية لها وأن المقاومة طريق التحرير. وتحيي دمشق يوم القدس العالمي كل عام بمسيرات شعبية حاشدة سيراً على الأقدام ولكنها اختارت هذا العام أن تكون عبر السيارات منعا للتجمعات والتزاما بالإجراءات الاحترازية التي أقرها الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس "كورونا".

انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في اليمن

خرجت بمحافظة "صعدة" يوم أمس الجمعة مسيرة كبيرة بالسيارات بمناسبة يوم القدس العالمي بمشاركة عضو المجلس السياسي الأعلى "محمد علي الحوثي" وقيادة المحافظة. وخلال المسيرة التي حملت شعار "البراءة من اليهود والنصارى"، وأعلام فلسطين، أشار عضو السياسي الأعلى "الحوثي" أن هذا اليوم هو يوم تاريخي لتذكير الأمة وشدها نحو مقدساتها. وأشار إلى أن القدس في مرحلة خطرة نتيجة الأنظمة العميلة التي عملت على تدجين الأمة لتهيئتها للاستعمار. ودعا دول تحالف العدوان وعلى رأسها السعودية والإمارات إلى أن تتجه الاتجاه الصحيح لتحرير الأقصى بدل إغلاق بعض الدول منافذها في وجه الشعب الفلسطيني .. مؤكداً أن هذه الأنظمة لا تتحرك إلا لما يخدم الأمريكي. وأكد أن الشرعية الحقيقية هي شرعية القدس عاصمة فلسطين وستبقى قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة.. لافتاً إلى أن من يقف ضد الشعب اليمني ويستهدفه منذ خمس سنوات هو نفسه من يقف في وجه الفلسطينيين ويعتدي عليهم .