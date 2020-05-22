نائب يهودي ايراني يطالب يهود العالم بالبراءة من الصهيونية ومواجهتها

الوقت-دعا ممثل الطائفة اليهودية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني، يهود العالم بمواجهة كارثة الصهيونية والقيام ضدها بوصفه واجبا دينيا.

وأوضح النائب "سيامك مره صدق" في تصريح لوكالة انباء فارس اليوم الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي، بان وبالرغم من عدم اقامة المسيرات هذا العام بسبب اجراءات الوقاية من فيروسي كورونا، ولكن بالإمكان دعم فلسطين واعلان الامتعاض من الكيان الصهيوني عبر البيانات.

وشدد على أن دعم حقوق المظلومين ومستضعفي العالم لا يقتصر على يوم واحد، بل يتعين النهوض كل الايام من أجل إحقاق حقوق المضطهدين.

واكد مره صدق أن مسؤولية الانسانية جمعاء الاقدام على احقاق حقوق الشعب الفلسطيني في يوم القدس وبقية الايام واعلان الامتعاض من الكيان الصهيوني وشجبه.

وأعتبر أن الكيان الصهيوني يحاول استغلال الدين اليهودي وغير ملتزم بتعاليمه اساسا، حيث أن وعلى سبيل المثال لا الحصر تم اعتقال رئيس الوزراء بداعي السرقة، وثمة سوابق عدة من السرقة والفساد الاخلاقي في ملفات رئيس الوزراء والرؤساء السابقين للكيان.

وشدد النائب الايراني على ضرورة قيام اليهود بالبراءة من الصهيونية والتصدي والقيام ضدها، على غرار المسلمين عندما يشجبون ويعربون عن امتعاضهم من "اسامة بن لادن" ومن هم على شاكلته، حاولوا استغلال الدين الاسلامي.