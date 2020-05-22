انطلاق المسيرات الافتراضية في يوم القدس العالمي

الوقت-انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي هذا العام في الفضاء الافتراضي، تحسباً من جائحة كورونا التي أصابت جميع دول العالم وفرضت حجرا صحياً شديداً على سكان الأرض.

للمشاركة في المسيرة الافتراضية في يوم القدس العالمي يمكنك تسجيل الدخول في موقع qen.ir/qods وكتابة اسمك وشعارك.

كما يمكن المشاركة في مسيرة افتراضية اخرى بعد تسجيل الدخول في موقع qudsday.net وكتابة اسمك وشعارك بعد اختيار اللغة المطلوبة والصورة الرمزية.

http://cafebazaar.ir/app/?id=com.qudemon.game&ref=share

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qudemon.game

http://android-all.oms.apps.bemobi.com/en_lt/qudemon.html?pos=1

https://itch.io/search?q=qudemon

كما دعت حملة يوم القدس العالمي كل احرار العالم والاوفياء للقدس وأهلها، للمشاركة في حملة تغريد لاحياء يوم القدس العالمي عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الحملة من يوم الخميس 21-05-2020 من الساعة 5 مساء وتستمر حتى يوم السبت 23-05-2020 بتوقيت القدس المحتلة، تحت وسم:

#القدس_درب_الشهداء و #FlyTheFlag

وفي هذه المناسبةِ ألقى قائدُ الثورةِ الاسلامية آيةُ الله السيد علي خامنئي خطاباً متلفزاً عندَ الساعةِ الثانيةَ عشرةَ بتوقيتِ طهران، السابعةِ والنصف صباحاً بتوقيتِ غرينتش.