تركمان العراق يحييون يوم القدس العالمي وينددون بسياسات الاحتلال ضد الفلسطينيين

الوقت- احيت القومية التركمانية في محافظة كركوك، يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني الراحل (قدس سره) في آب عام 1979 آخر يوم جمعة من شهر رمضان آنذاك، مؤكدين على استمرار الاحتجاجات والتظاهرات ضد الكيان الصهيوني الغاصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام.

واقدم انصار منظمة بدر في كركوك بحرق علم الكيان الصهيوني منددين بمن يدعم ويحاول جعل القدس الشريف عاصمة لإسرائيل ، مطالبين “الأمم المتحدة والشعوب المحبة للسلام الوقوف مع الشعب الفلسطيني لاعادة القدس إلى أصحابه الشرعيين، منددين بالسياسات القمعية ضد الشعب الأعزل.

الجدير بالذكر انه ورغم الظروف الصعبة التي تمر على العالم جراء وباء كورونا وخطورتها والتي تمنع وتحد من التجمعات البشرية والتظاهرات ،فإن الشعوب المحبة للسلام والمحترمة لحقوق الإنسان لن تبقى صامتة لجرائم الصهاينة وإسرائيل لاحتلال القدس الشريف واضطهاد الشعب الفلسطيني”.