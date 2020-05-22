أيمن عودة يحذر من "اندلاع انتفاضة" في حال طُبّقت خطة الضم

الوقت-اعتبر رئيس القائمة المشتركة النائب في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، أمس الخميس، أن خطة الضم ستؤدي إلى الانفجار في الضفة الغربية، وقال: "من يزرع اليأس ويعمق الكراهية هذا ما سيحصل عليه في نهاية الطاف".

عودة وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "مجنون ومضلل تماماً"، مضيفا "أنا أمثّل أولئك الذين يسعون جاهدين من أجل السلام".

وأضاف عودة في تصريح لموقع "I24 news" الإسرائيلي: "انطلاق انتفاضة مسألة وقت فقط"، معتبراً أن "هذا رد طبيعي على أي احتلال".

وتابع، "كل شخص يريد الحياة والسلام ويؤمن بحقوق جميع الشعوب - الفلسطينيين واليهود على حد سواء - يقول إن لكل أمة الحق في تقرير المصير. لقد مارس اليهود هذا الحق في عام 1948، ولكن هناك شعب آخر لديه وعي وطني يكافح من أجل استقلاله. يستحق الفلسطينيون مكاناً تحت الشمس. إن الحكومة الإسرائيلية لا تعمق الاحتلال فحسب انما تزيد الكراهية أيضاً.. إنها تبقي السلام بعيداً".

وختم قائلاً: "كل 10 إلى 15 عاماً، يكون هناك صراع شعبي رئيسي أو انتفاضة، أشكال متنوعة من الصراعات الشعبية. إنه رد طبيعي على أي احتلال وكل من يزرع اليأس والمزيد منه ويعمق الكراهية".