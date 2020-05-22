كيف حررت الثورة الإيرانية أول قطعة أرض فلسطينية؟

الوقت-بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران في 11 شباط/فبراير 1979، أعلن الإمام الخميني بعدها بأشهر وتحديداً في 7 آب/ أغسطس من العام نفسه، أن "الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك هي يوماً عالمياً للقدس الشريف"،وقال عبارته الجميلة: "يوم القدس يوم حياة الإسلام".

وينقل عن الإمام الخميني قوله: "إذا كنتم تريدون تحرير القدس، فلا تدعوا الحكومات هي التي تقرر، فالشعوب هي التي يجب أن تثور، ولا بد لها أن تفهم سر الانتصار، إن سر الانتصار هو أن تتمنى الشهادة، ولا تقيم وزناً للحياة المادية والدنيا الزائلة، فهذا السر هو الذي يدفع الشعوب إلى الأمام".

بعد انتصار الثورة الإسلامية تأسست العلاقة بين الثورة في إيران وحركة فتح، وجرى أول لقاء للإمام الخميني مع ياسر عرفات في العراق. وتمخض عن تلك العلاقة إقامة معسكرات تدريب للشباب الإيراني عام 1969، وبالأخص الذين تولوا فيما بعد قيادة حرس الثورة الإسلامية. كما قدمت حركة فتح أسلحة إلى الثورة في إيران في بدايتها. وقد أجاز الإمام تخصيص نسبة من أموال الخمس وسهم الإمام كتبرع للثورة الفلسطينية.

وبعد انتصار الثورة في إيران كان الرئيس عرفات أول الواصلين للتهنئة، فعقد لقاءً مهماً مع الإمام الخميني، الذي أكد أن "إيران الثورة الإسلامية لن تدخر جهداً في دعم ثورة فلسطين وشعبها".

ولعل أجمل تعبير عن مدى اهتمام الثورة الإسلامية بالقضية الفلسطنية هو ما قاله السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور : "إيران حررت أول قطعة أرض فلسطينية برفعها أول علم لفلسطين في طهران، فكانت الأسيرة الفلسطينية المحررة فاطمة البرتاوي وأحد شباب فتح من توليا مع الرئيس الراحل عرفات خلال رفع علم فلسطين يومها". فقد تم يومها تحويل سفارة الاحتلال الإسرائيلي إلى سفارة فلسطين.

ولم تكتف إيران بدعم القضية الفلسطينية بكل إمكانياتها وحسب، بل اهتمت بذلك على مستوى الدستور الإيراني. وتمّ إقرار قانون لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني في العام 1990. وبات دعم الثورة الفلسطينية مكرساً بنصوص قانونية ودستورية في إيران.