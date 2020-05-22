علماء: كان بوسع ترامب تجنب وفاة أكثر من 35 ألف أمريكي بكوفيد-19

الوقت-اعتبر باحثون من جامعة كولومبيا الأمريكية اليوم، أنه كان يمكن للبيت الأبيض تجنب وفاة أكثر من 35 ألف أمريكي قضوا بمرض كوفيد-19، لو اتخذ تدابير الحجر قبل أسبوع من تاريخ فرضها.

ووفق التوقعات التي صيغت بناء على عدة نماذج حسابية ونشرها موقع “ميدركسيف”، فإن 61% من الإصابات (أكثر من 700 ألف) و55% من بين أكثر من 65 ألف وفاة (أي 35 ألفا على الأقل) المسجلة حتى 3 مايو “كان يمكن تجنّبها” لو فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب تدابير التباعد الاجتماعي وآليات السيطرة على الوباء “قبل أسبوع فقط”.

وقبل 10 أيام، أدرج المخرج أوجين جاريكي ما سمي بـ”ساعة الموت” في التايمز بنيويورك.

وتظهر الساعة عدد الوفيات التي يعتبر أنه كان بالإمكان تجنبها في حال فرض الرئيس دونالد ترامب قواعد التباعد وإغلاق المدارس في 9 مارس بدلا من 16 منه.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من الوباء، بتسجيلها 1,5 مليون إصابة وأكثر من 93 ألف وفاة حتى يوم الخميس، وفق جامعة جونز هوبكنز.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر بفارق هائل قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بـ1551853 إصابة، بما فيها 93439 وفاة، حسب بيانات الجامعة.