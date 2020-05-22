مادورو: شكراً إيران على كل الدعم الذي تقدمونه لنا

الوقت-توجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الجمهورية الإسلامية في إيران بالشكر. وقال "شكرا لكل الدعم الذي تقدمونه لنا.. ونحن جاهزون لأي شيء في أي وقت، كيفما كان ومهما كان وأينما كان .. إيران! السلام عليكم..".

وختم مادورو بالتحية رافعاً يده على جبينه.

وكان البنتاغون أعلن أنه ليس على علم بكيفية إيقاف ناقلات النفط الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا.

وقال "لسنا على علم بأي خطط أو جهود عسكرية لوقف أو تفتيش أو تدمير ناقلات النفط الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا".

ويأتي كلام البنتاغون بعدما صرّح وزير الدفاع الفنزويليّ فلاديمير بادرينو لوبيز بأنّ ناقلات نفط إيرانية محمّلة بالخام ستصل قريباً إلى بلاده.

وكشف أنّ سفناً وطائرات حربية ستواكب دخول الناقلات إلى المياه الإقليمية لفنزويلا.

وتابع بادرينو، "أقمنا خط اتصال مباشر مع وزير الدفاع الإيراني، وعندما تدخل كل هذه الناقلات منطقتنا الاقتصادية الخالصة سترافقها زوارق وطائرات من القوات المسلحة الوطنية، للترحيب بوصولها وتوجيه الشكر للشعب الإيراني على تضامنه وتعاونه".

وبالتزامن مع تحذير إيران الولايات المتحدة من التدخل في مسألة إمدادها فنزويلا بالطاقة، أكدت مواقع رصد حركة الشحن البحري أن قافلة من خمس ناقلات إيرانية في طريقها نحو فنزويلا، وهي محملة بنحو 220 إلى 240 مليون لتر من البنزين.