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  الجمعة 29 رمضان 1441

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أخبار

العاروري: الشهيد سليماني كان بغرفة عمليات المقاومة خلال عدوان 2008 على غزة

الجمعة 29 رمضان 1441
 
 
 
 
 
العاروري: الشهيد سليماني كان بغرفة عمليات المقاومة خلال عدوان 2008 على غزة

العاروري: الشهيد سليماني كان بغرفة عمليات المقاومة خلال عدوان 2008 على غزة

الوقت-كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري عن أن الشهيد قاسم سليماني كان

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الوقت-كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري عن أن الشهيد قاسم سليماني كان في غرفة عمليات فصائل المقاومة في دمشق أثناء العدوان على غزة عام 2008.

وقال العاروري إنّ إحياء يوم القدس لم يعد يقتصر على إيران إنما يتسع سنة بعد أخرى عند عموم المسلمين.

وأضاف أنّ موقف الجمهورية الإسلامية تجاه فلسطين ثابت ومبدئي "ونحن نثق به".

ولفت نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى أنّ الشهيد سليماني كان لا يرفض أي شيء يتعلق بالمقاومة ودعمها. ووصف سليماني بأنه كان صادقاً وجريئاً وداعماً للمقاومة في كل ما تطلبه.

وفي سياق متصل، قال العاروري إنّ الجنرال اسماعيل قااني يمضي على نفس نهج الشهيد سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية.

وتابع "الجنرال قااني مستمر على نفس نهج الشهيد سليماني وواثقون من الدعم الاستراتيجي للمقاومة الفلسطينية".

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فلسطين القدس يوم القدس العالمي الكيان الإسرائيلي سليمانيو العاروري

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