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  الخميس 28 رمضان 1441

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أخبار

في خطوة تقشفية.. السعودية تقلّص قروض المساكن

الخميس 28 رمضان 1441
 
 
 
 
 
في خطوة تقشفية.. السعودية تقلّص قروض المساكن

في خطوة تقشفية.. السعودية تقلّص قروض المساكن

الوقت-قررت السعودية في خطوة تقشفية جديدة تقليص قيمة القروض الممنوحة بموجب برنامج "سكني" ا

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الوقت-قررت السعودية في خطوة تقشفية جديدة تقليص قيمة القروض الممنوحة بموجب برنامج "سكني" الحكومي للمدنيين والعسكريين.

وقال البرنامج التابع لوزارة الإسكان، في "تويتر": "تم تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين مع استمرار التمويل المدعوم لجميع المستفيدين، وحيث إن القرار يشمل الطلبات الجديدة والذين لم يقوموا بتوقيع عقد المبادرة قبل تاريخ 2020/05/31.. ولا يشمل من سبق أن قام بتوقيع عقد المبادرة قبل هذا التاريخ".

وتُتيح مبادرة دعم المدنيين، الحصول على قرض إضافي حسن من دون فوائد يصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 10% من قيمة المسكن بحد أقصى مبلغ 95 ألف ريال (22 ألف دولار)، للمستفيدين المؤهلين من ذوي الأعمار 40 عاما فأكثر من المستفيدين المسجلين بقوائم الصندوق العقاري ووزارة الإسكان من منسوبي القطاع الحكومي المدني والخاص والمتقاعدين (مدنيين، عسكريين)، بالإضافة للقرض العقاري (المدعوم) بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال (130 ألف دولار).

كذلك تُتيح مبادرة القروض السكنية للعسكريين، حصول منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) من المتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية على قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال (46 ألف دولار) بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية.

ويوم الإثنين 11 أيار/مايو الجاري، أعلنت السعودية إجراءات تقشفية، تمثلت في إيقاف صرف بدل غلاء المعيشة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، وقال وزير المالية محمد الجدعان إن تلك الإجراءات ضرورية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة "كورونا"، وتهاوي أسعار النفط على اقتصاد المملكة.

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