قائد الثورة الإسلامية: محو الكيان الصهيوني ليس بمعنى محو اليهود

الوقت-أكد قائد الثورة الإسلامية أن محو الكيان الصهيوني ليس بمعنى محو اليهود، قائلا: ان محو الكيان الصهيوني بمعني ان يختار المسلمون والمسيحيون واليهود في فلسطين حكومتهم بأنفسهم، وأن يطردوا الأجانب والأوباش من أمثال نتنياهو.

وفي تغريدة تم نشرها على الصفحة الخاصة بقائد الثورة الاسلامية على تويتر، على أعتاب يوم القدس العالمي، تم التأكيد على أن محو الكيان الصهيوني ليس بمعنى محو اليهود.

وأضاف سماحة القائد في تغريدته: اننا لا شأن لنا باليهود. وأن محو الكيان الصهيوني يعني أن يختار المسلمون والمسيحيون واليهود في فلسطين حكومتهم بأنفسهم، وأن يطردوا الأجانب والأوباش من أمثال نتنياهو.

وأردف: ان محو الكيان الصهيوني هذا معناه، وهذا ما سيحدث.