الحرس الثوري: الفريق سليماني شهيد القدس وسنواصل رسالته العتيدة

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 28 رمضان 1441

إخترنا لكم

إنشاء سفارة افتراضية في فلسطين، مبادرة طهران العالمية عشية يوم القدس

إنشاء سفارة افتراضية في فلسطين، مبادرة طهران العالمية عشية يوم القدس إن إنشاء السفارة الإيرانية الافتراضية في فلسطين، ليس فقط خطوة فعالة في وجود وتعزيز الموقع الدولي لفلسطين، ولكن يمكن استخدامه أيضًا كنموذج من قبل الدول العربية الإسلامية الأخرى وحتى بقية الدول التي تدافع عن تطلعات الشعب الفلسطيني.

إلى متى ستبقى إسرائيل على قيد الحياة.. نبوءة غربية ترسم نهايتها الوقت- "إلى متى ستبقى إسرائيل على قيد الحياة.. الموت من الداخل" كتابٌ جديد يروي وبدقّة مُتناهية الأسباب التي ستؤدي إلى نهاية الكيان الإسرائيلي، خُطَّ بقلم الكاتب المُخضرم جريج كارلستروم صاحب التاريخ الطويل في العمل الصحفي والبحثي...

حماس والموقف من تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة الوقت- حركة "حماس" واضحة جداً في استراتيجيتها وأهدافها وهي تمضي في طريق المقاومة بخطى واثقة حتى تحقيق النصر ولجم العدو الصهيوني ومنعه من التطاول على مقدسات الفلسطينيين، وما تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة الا حدث بسيط من شأنه ...

الانقسام الفلسطيني وخيارات الوحدة الوطنية الوقت- 13 عاماً ولا يزال الانقسام الفلسطيني الداخلي قائماً دون الوصول الى حل جذري لانهاء الخلاف بين الاطراف الفلسطينية بالرغم من العمل على عدة مصالحات كان آخرها "اتفاق القاهرة" في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق، بسبب ....

خفايا اعادة احياء "داعش" على الحدود السورية_العراقية الوقت- لم تستطع الإدارة الأمريكية تحمل فكرة اقتراب سوريا والعراق من الخلاص من الارهاب والاتجاه نحو الاستقرار واعادة الاعمار، فالولايات المتحدة الامريكية لاتزال تعمل على نشر الفوضى في الشرق الأوسط للحفاظ على نفوذها من جهة وأمن ....

أخبار

في خطوة تقشفية.. السعودية تقلّص قروض المساكن

في خطوة تقشفية.. السعودية تقلّص قروض المساكن

الوقت-قررت السعودية في خطوة تقشفية جديدة تقليص قيمة القروض الممنوحة بموجب برنامج "سكني" ا

قائد الثورة الإسلامية: محو الكيان الصهيوني ليس بمعنى محو اليهود الوقت-أكد قائد الثورة الإسلامية أن محو الكيان الصهيوني ليس بمعنى محو اليهود، قائلا: ان محو الكيان

الحرس الثوري: الفريق سليماني شهيد القدس وسنواصل رسالته العتيدة الوقت-أكد الحرس الثوري الايراني أن الفريق الشهيد قاسم سليماني شهيد القدس ومهندس قدرا

روحاني مهدداً أميركا: سنملأ مساركم السياسي الخاطئ بالغمّ الوقت-أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن إيران ستتجاوز المشكلات بجدارة، قائلاً "لن تدع الابتسامة ترتسم على

دياب: الحكومة اللبنانيّة أنجزت 97% من التزاماتها لأوّل 100 يوم الوقت-أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أنّ حكومته أنجزت ما نسبته 97% من التزامات

مصادر: فلسطين ترفض استلام شحنة المستلزمات الطبية الإماراتية الوقت-قالت مصادر مطلعة إن "الحكومة الفلسطينية رفضت استل

المخابرات العراقية تعلن اعتقال خليفة البغدادي الوقت-أعلن جهاز المخابرات العراقي اعتقال عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة

"الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين الوقت-فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء عقوبات على وزير الداخلية الإيراني و8 مسؤولين

عائلة الشهيد سليماني: دماؤه لن تترك أميركا والاحتلال حتى تحقيق الانتصار النهائي الوقت-أكدت عائلة قائد "قوّة القدس" في الحرس الثوري الشهيد قاسم سليماني، "البقاء على نهج الشهيد وحضورها

في ذكرى "يوم القدس".. قادة محور المقاومة يتوجهون برسالة للعدو الإسرائيلي الوقت-اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن "يوم القدس يعبر عن

روحاني: سنوصل مظلومية الفلسطينيين إلى العالم والنصر سيتحقق الوقت-قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء: "نحتفل بي

أفريقيا: "الملايين معرضون لفقر مدقع".. ورؤساء يتهمون الدول الغنية بالخذلان الوقت-اتهم رؤساء أفارقة الدول الغنية بخذلان القارة خلال فترة كورونا، إذ إن تعهداتها بخصوص الدعم المالي وتخفيف أعباء الديون لم تكن في مستوى تلبية احتياجات القارة.

غوتيريش يشيد بالجهود الأفريقية لمكافحة فيروس كورونا الوقت-في ختام اجتماع افتراضي، تبنّت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية قراراً بالإجماع يدع

عبد السلام: السعودية تؤخر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الوقت-أكد الناطق الرسمي لحركة أنصار الله ورئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام

الرئيس الفلسطيني: السلطة في حلّ من الاتفاقات مع واشنطن و"إسرائيل" الوقت-أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت على اتفاق

وسط أنباء عن نجاح اختبار لقاح ضد كورونا.. أسعار النفط ترتفع الوقت-ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت بحر الشمال لشهر تموز/يوليو بنسبة 0.29% ليبلغ

بكين تتهم ترامب بـ"التهرّب من المسؤولية" حيال منظمة الصحة العالمية الوقت-اتّهمت الصين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالتهرّب من مسؤولياته تجاه منظمة

الإعلام الإسرائيلي: طائرة شحن إماراتية تهبط لأول مرة في مطار "بن غوريون" الوقت-أعلن الإعلام الإسرائيلي نقلاً عن مسؤول إسرائيلي أن طائرة شحن إماراتية

هذا ما قاله سليماني قبل استشهاده إلى قائد كتائب القسّام! الوقت-وصف الشهيد الفريق قاسم سليماني، قائد كتائب "عز الدين القسام" محمد الضيف بـ"الشهيد الحيّ والمقاوم الشجاع

الإعلان عن تجارب ناجحة على البشر للقاح ضد الفيروس التاجي الوقت-أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا" أنها أكملت المرحلة الأولى من التجارب

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

في ذكرى "يوم القدس".. قادة محور المقاومة يتوجهون برسالة للعدو الإسرائيلي

عائلة الشهيد سليماني: دماؤه لن تترك أميركا والاحتلال حتى تحقيق الانتصار النهائي

ما ضاع حقٌ وراءه مُطالب.. "يوم القدس" غضبٌ يتجدد

في خطوة تقشفية.. السعودية تقلّص قروض المساكن

روحاني مهدداً أميركا: سنملأ مساركم السياسي الخاطئ بالغمّ

اللواء باقري: همسات نهاية "إسرائيل" المغتصبة تُسمع في شوارع تل أبيب

قائد الثورة الإسلامية: محو الكيان الصهيوني ليس بمعنى محو اليهود

"الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين

مصادر: فلسطين ترفض استلام شحنة المستلزمات الطبية الإماراتية

الحرس الثوري: الفريق سليماني شهيد القدس وسنواصل رسالته العتيدة

دياب: الحكومة اللبنانيّة أنجزت 97% من التزاماتها لأوّل 100 يوم

المخابرات العراقية تعلن اعتقال خليفة البغدادي

وجهتا نظر مختلفان حول يوم القدس في ظل ظروف كورونا

الحشد الشعبي يوجّه لمقاضاة "MBC" لـ"إساءتها" لتاريخ أبو مهدي المهندس

في ذكرى النكبة... الفلسطينيون يتصدون لاعتداءات الاحتلال

لمقاضاتها "إسرائيل"... هكذا هاجم بومبيو المحكمة الجنائية الدولية

سقوط شهداء من الحشد الشعبي بهجمات لداعش في محافظة ديالى

العراق: صد محاولات هجوم لداعش... واشتباكات قرب ديالى

خفايا اعادة احياء "داعش" على الحدود السورية_العراقية

إنشاء سفارة افتراضية في فلسطين، مبادرة طهران العالمية عشية يوم القدس

الكاظمي من مقرّ "الحشد": مقبلون على صولة نهائية لاجتثاث داعش

امارات تقیم جسر جوي لمنع انهيار حفتر.. "عيال زايد" والدور القذر في ليبيا

القوات اليمنية تستعيد مواقع شرق محافظة البيضاء

72 عاماً علی نکبة فلسطين؛ وعد الحرية أقرب من أي وقت مضى

"سانوفي" الفرنسية تعطي الأولوية للأميركيين في لقاح محتمل ضد كورونا!

بيان أممي: للعودة عن قرار إعلان الإدارة الذاتية جنوب اليمن

اعتقال فارين من الجيش الفنزويلي قرب الحدود مع كولومبيا

بولسونارو يواصل تحديه: هذا يُقوّينا!

الدور الامريكي في نقل "الدواعش" من سوريا الى الانبار

زيارة ظريف إلى دمشق في خضم أزمة كورونا؛ الأسباب والأهداف؟

تركيا ولعبة المد والجزر مع الفصائل المسلحة

إرسال القمر الصناعي العسكري الإيراني إلى الفضاء من وجهة نظر المحللين الأجانب

واشنطن واخفاء خسائرها في الشرق الأوسط؛ الأسباب والتداعيات

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود

رتل أميركي ينقل معتقلين لداعش من سوريا نحو العراق

القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله وخصوصية التوقيت

"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر.. موجات جديدة للجائحة

العميد تنغسيري: إيران تراقب الأميركيين في الخليج الفارسي وتتابع تحركاتهم

أيام سوداء يعيشها تحالف العدوان السعودي في شمال غرب محافظة "مأرب"؛ هل هي بداية النهاية ؟

نتنياهو يتلاعب بالقضاء.. ومصير حكومته مؤجل لما بعد الكورونا

اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف

روسيا تهدّد أميركا بـ"ضربة نووية"

طائرات بدون طيار إيرانية مجهزة بصواريخ "توب أتاك"... إيران الثامنة عالمياً في مجال إنتاج أنظمة مضادة للدبابات + صور

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الحرس الثوري: الفريق سليماني شهيد القدس وسنواصل رسالته العتيدة

الخميس 28 رمضان 1441
 
 
 
 
 
الحرس الثوري: الفريق سليماني شهيد القدس وسنواصل رسالته العتيدة

الحرس الثوري: الفريق سليماني شهيد القدس وسنواصل رسالته العتيدة

الوقت-أكد الحرس الثوري الايراني أن الفريق الشهيد قاسم سليماني شهيد القدس ومهندس قدرا

مواضيع ذات صلة

في ذكرى "يوم القدس".. قادة محور المقاومة يتوجهون برسالة للعدو الإسرائيلي

ما ضاع حقٌ وراءه مُطالب.. "يوم القدس" غضبٌ يتجدد

وجهتا نظر مختلفان حول يوم القدس في ظل ظروف كورونا

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أكد الحرس الثوري الايراني أن الفريق الشهيد قاسم سليماني شهيد القدس ومهندس قدرات محور المقاومة لتحرير الاقصى والشعب الفلسطيني ومحو الكيان الصهيوني المحتل من صفحة الأيام.

وأشاد الحرس الثوري في بيان اليوم الخميس عشية مراسم يوم القدس العالمي، بالانتفاضة الفلسطينية، وشهداء تحرير القدس سيما الفريق قاسم سليماني، مؤكدا مواصلة الرسالة العتيدة للقائد الشهيد.

ونوه الى أن وبالرغم من مرور 72 عاما من الاحتلال الرسمي لأراضي فلسطين بمؤامرة خبيثة من بريطانيا واميركا المجرمة بواسطة الصهاينة ومحاصرة الشعب الفلسطيني البطل، فان الشعوب الاسلامية والحرة والمطالبة بالحق، لاتزال تعاني من هذا الجرح القديم، فيما لا يفتأ الشأن الفلسطيني من أن يتصدر القضايا والهواجس في الاقليم وعلى الصعيدين الدولي والاسلامي.

وأكد البيان أن المبادرة الاستراتيجية والقرار الحكيم لمؤسس الثورة الاسلامية الراحل آية الله الامام الخميني (رض) بتسمية الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك بيوم القدس العالمي، شكل نقطة تحول مضيئة وحاسمة في ميزان وعي الامة الاسلامية ومن ثم المجتمع الانساني فيما يخص القضية الفلسطينية.

وشدد على أن دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لفلسطين وتحرير القدس يمثل هدفا استراتيجيا على مدى تأريخ الثورة الاسلامية سيما بعد تأسيس قوات القدس التابعة للحرس الثوري، وتوفر الفرص لتوسيع العمق الاستراتيجي للبلاد، ما أنهى بدوره احلام الكيان الصهيوني وداعميه الخبثاء، خصوصا في ظل عمر الشهيد قاسم الفريق قاسم سليماني الذي أفنى عمره المبارك في تعزيز جبهة المقاومة والهام الشباب الاسلامي الغيور من أجل تحرير الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه.

وأشار البيان الى اهداف صفقة القرن والمؤامرة الشيطانية لضم الضفة الغربية للأراضي المحتلة، مؤكدا أن اقتران هذان الحدثان الخطيران مع يوم القدس العالمي هذا العام، واللذان تم تفعيلهما عملانيا بدعم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الاميركية وصمت بعض قادة الدول الرجعية في المنطقة، لن يحقق أي انجاز لمحتلي القدس بل سيسرع وتيرة عقارب الساعة لهلاك الكيان الصهيوني قاتل الاطفال، الذي سيذهب لمزبلة التاريخ في المستقبل المنظور.

البيان أومأ الى أن الوقائع الميدانية بالساحة الفلسطينية، وما يدور خلف الكواليس من اقدام بعض القادة الخونة لدول المنطقة في تطبيع العلاقات الرسمية مع الصهاينة، وهذا في ظل انهاء بعض الفصائل الفلسطينية المؤمنة بالتفاوض والمساومة مع " اسرائيل"، لاتفاقياتها وانتهاج خط الجهاد والمقاومة ضد الاحتلال، يظهر تحقيق انجازات حاسمة لاستراتيجية محور المقاومة بقيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية الهادفة لمواصلة تقديم الدعم لانتفاضة القدس حتى إنهاء الاحتلال، ستسرع بدورها انهيار الكيان الصهيوني و اجهاض ما يسمى بصفقة القرن وانهزام جبهة التطبيع.

وختم البيان بأن الشواهد والقرائن تدل على قرب تحقيق الوعد الصادق لإمامي الثورة الاسلامية في تحرير القدس الشريف، ومن المؤمل أن يتصدر نبأ صلاة ولي أمر المسلمين آية الله السيد على الخامنئي في المسجد الاقصى، وتبلور منطقة جديدة بدون الفيروس المسمى "اسرائيل" واميركا، الصحف ووسائل الاعلام العالمية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ايران قاسم سليماني القدس

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء