روحاني مهدداً أميركا: سنملأ مساركم السياسي الخاطئ بالغمّ

الوقت-أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن إيران ستتجاوز المشكلات بجدارة، قائلاً "لن تدع الابتسامة ترتسم على وجوه المستبدين في البيت الأبيض، وستملأ مسارهم السياسي الخاطئ بالغم والحزن"، على حد قوله.

وفي حديث له خلال افتتاحه عدد من المشاريع الاقتصادية في محافظة سيستان وبلوشستان عبر خدمة الفيديو كنفرانس، اعتبر روحاني أن الحظر والضغوط القصوى لا يمكنها أن توقف حركة أمة، لافتاً إلى أن "أميركا لن تستطيع إركاع هذه الأمة، والدليل على ذلك هو افتتاح المشاريع الكبيرة بعد أكثر من سنتين من الحظر الأميركي ضدنا".

وفي ردٍ على العقوبات الأميركية التي فرضتها واشنطن أمس ضد مسؤولين إيرانيين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "هذه العقوبات انتهاك سافر لقرار 2231 التابع لمجلس الأمن الدولي".

وأضاف موسوي أن "الولايات المتحدة تتجاهل الأعراف المتجذرة في العلاقات الدولية، من خلال فرض عقوبات مباشرة على أشخاص معنيين بتوفير أمن الشعب الإيراني وبالتالي أمن المنطقة".

في غضون ذلك، لفت روحاني إلى أن أزمة فيروس كورونا وغيرها من المشاكل لن تتمكن من إيقاف الإنتاج في البلاد.

وبالرغم من أن فيروس كورونا و"فيروس أميركا"، بحسب روحاني، "كان لهما بعض التأثير، إلا أنهما لم يتمكنا من تعطيل الانتاج، بل سيستمر ويتواصل".

وفي السياق، أكد أن "الحكومة ستبذل كل طاقاتها لتحقيق هدف قائد الثورة لإحداث قفزة في الإنتاج هذا العام، بحيث سيكون لدى إيران إنجازات كبيرة نهاية كل أسبوع حتى اختتام العام الإيراني الحالي".