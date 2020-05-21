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  الخميس 28 رمضان 1441

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أخبار

المخابرات العراقية تعلن اعتقال خليفة البغدادي

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أخبار

المخابرات العراقية تعلن اعتقال خليفة البغدادي

الخميس 28 رمضان 1441
 
 
 
 
 
المخابرات العراقية تعلن اعتقال خليفة البغدادي

المخابرات العراقية تعلن اعتقال خليفة البغدادي

الوقت-أعلن جهاز المخابرات العراقي اعتقال عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة

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الوقت-أعلن جهاز المخابرات العراقي اعتقال عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية، فإن جهاز المخابرات أعلن اليوم الأربعاء، اعتقال عبد الناصر قرداش، مشيرةً إلى أنه الشخص المرشح لخلافة البغدادي، بينما أكد مراسل الميادين أنّه كان معتقلاً منذ أيام، وأنّ عملية اعتقاله من المرجح أن تكون مشتركة بين العراقيين وقوّات قسد والجيش الأميركي.

يذكر أنّ مصادر كانت كشفت يوم 24 نيسان/أبريل الماضي، معلومات حول خليفة زعيم تنظيم "داعش"، وهو طه عبد الرحيم عبد الله بكر خويت، ويكنى بـ"عبد الله قرداش"  و"حجي عبد الله".

قرداش من مواليد تلعفر في نينوى عام 1976، بايع تنظيم "القاعدة" بين عاميّ 2004 - 2005، حتى تولى منصب "المسؤول الشرعي" للتنظيم في الجانب الأيسر ضمن ولاية نينوى، واعتقل على يد الجيش الأميركي.

تدرّج في المناصب "الشرعيّة" والإداريّة، وأصبح أحد أعضاء مجلس الشورى، ومن ثمّ بايع تنظيم "داعش" ليكون أحد أعضاء اللجنة المفوضة، قبل أن يصبح نائباً عسكرياً للبغدادي.

خلال حزيران/يونيو 2014، أدار قرداش المفاوضات بين "داعش" والحكومة التركيّة بخصوص موظفي القنصلية التركية في الموصل، وقام بنفسه بنقلهم من مدينة الموصل إلى منطقة آمنة، ومنها توجهوا إلى تركيا.

يذكر أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان أعلن يوم 27 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، اغتيال البغدادي في عمليّة عسكريّة استهدفته شمال سوريا.

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داعش سوريا العراق المخابرات العراقية

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