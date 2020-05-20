وسط أنباء عن نجاح اختبار لقاح ضد كورونا.. أسعار النفط ترتفع

الوقت-ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت بحر الشمال لشهر تموز/يوليو بنسبة 0.29% ليبلغ سعر البرميل نحو 34.91 دولار أميركي، كما ارتفعت العقود الآجلة لشهر تموز/يوليو لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.35٪ إلى نحو 31.76 دولاراً أميركياً للبرميل.

تأتي هذه الزيادة في أسعار النفط مع أنباء وتوقعات عالمية عن نجاح لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أشارت شركة "Moderna" المتخصصة بمجال التكنولوجيا الحيوية أن اللقاح أعطى نتائج سريرية إيجابية واعدة.

وتزيد الأسعار في سوق السلع بسبب خفض الشركات حجم الإنتاج مقابل نمو الطلب عليها، وذلك بعد قيام العديد من الدول بتخفيف القيود المفروضة لإيقاف تفشي فيروس كورونا المستجد.

هذا وقررت "أوبك" وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، في نيسان/أبريل خفض إنتاج الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً لشهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، وهو خفض قياسي، رداً على الهبوط، بنسبة 30% في الطلب العالمي على الوقود، الناجم عن جائحة فيروس كورونا.