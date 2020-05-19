قوات "الوفاق الليبية" تسيطر على قاعدة الوطية الجوية

الوقت-أعنلت حكومة الوفاق الوطني الليبية أن قواتها انتزعت صباح اليوم الاثنين قاعدة الوطية الجوية من قبضة قوات المشير خليفة حفتر.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن أسامة الجويلي، القائد العسكري التابع للوفاق، تأكيده أن قواته سيطرت على قاعدة الوطية الجوية في إطار عمليتها المسماة "عاصفة السلام".

وبدأ الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق في 5 أيار/ مايو عملية للسيطرة على قاعدة "الوطية" الجوية غرب العاصمة طرابلس من القوات التابعة للمشير خليفة حفتر وذلك بعد أيام من محاصرتها.

وأشار مصدر عسكري إلى أن المدفعية الثقيلة مهدت الطريق للقوات البرية لاقتحام القاعدة التي شهدت اشتباكات عنيفة بالقرب منها، وقد وردت مشاهد على مواقع التواصل لإرسال التعزيزات إلى المكان.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس مؤخراً قصفاً عنيفاً، إثر استئناف قوات المشير خليفة حفتر القتال، للسيطرة على مناطق جديدة في الضواحي الجنوبيّة للعاصمة.

وأدَّت القذائف التي سقطت على العاصمة، إلى مقتل عدد من الأشخاص، وإصابة العشرات، فضلاً عن إحداث أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.