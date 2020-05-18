الجيش اليمني يحبط هجوماً في صرواح بمأرب

الوقت-شنّت طائرات التحالف السعودي 19 غارة على مديريتي الظاهر وشدا الحدوديتين مع جيزان السعودية غرب صعدة شمال اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني بمقتل وجرح العشرات من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال صد هجوم مكثف قاموا بشنه في مديرية صرواح غرب مأرب شمال شرق اليمن.

المصدر العسكري أكد أن الجيش واللجان أجبروا قوات هادي على التراجع رغم الإسناد الجوي لمحاولة الزحف.

من جهته، قال المتحدث باسم التحالف السعودي‏ تركي المالكي "هدفنا تمكين الحكومة اليمنية من أداء مهامها في وقف التهريب عبر البحر وجماعات الجريمة المنظمة".

وأوضح المالكي "نحن على تواصل مستمر مع المجلس الانتقالي الجنوبي وهناك جهود سياسية لتمكين الحكومة اليمنية من أداء دورها"، مضيفاً أن "أي عمل خارج إطار تمكين الحكومة اليمنية من أداء مهامها يقوّض الجهود في محاربة جماعة الحوثيين".

وتجددت المواجهات بين قوات المجلس الانتقالي اليمني المدعوم إماراتياً وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي بمنطقة الشيخ سالم شرقي مديرية زنجبار في أبين جنوب اليمن فيما اتهم التحالف السعودي المجلس بمنع قوات خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها.

‎من جهته، أكّد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً سالم العولقي من جهته عبر تويتر أن خفر السواحل يسيطر عليها التحالف السعودي لافتاً إلى أن المجلس لا يملك بوارج ولا زوارق ولا أسلحة بحرية.