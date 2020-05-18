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  الثلاثاء 26 رمضان 1441

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أخبار

اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين موالين لتركيا شمال حلب

الإثنين 25 رمضان 1441
 
 
 
 
 
اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين موالين لتركيا شمال حلب

اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين موالين لتركيا شمال حلب

الوقت-أفادت مصادر ميدانية في سوريا بأن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة دارت الليلة الماضية بين الج

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الوقت-أفادت مصادر ميدانية في سوريا بأن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة دارت الليلة الماضية بين الجيش السوري وفصائل موالية لتركيا على جبهات مدينة مارع وحربل.

وعمدت مدفعية الجيش التركي إلى قصف قرى مرعناز والمالكية وديرجمال شمالي حلب بشكل عنيف.

وحربل قرية في منطقة اعزاز في محافظة حلب، تقع شمال مدينة حلب، وتعتبر من أكبر وأهم القرى التي تتبع لناحية مارع كما ان لموقعها اهمية كبرى حيث تتوسط كل من ناحية تل رفعت ومارع وتطل على عدة قرى أخرى.

أما مارع فهي مدينة، تبعد عن حلب 35 كيلومتر إلى الشمال، وتبعد عن الحدود التركية السورية مسافة 25 كيلومتر.

من جهتتها، قالت وكالة "سانا" إن الجيش التركي أدخل مساء الأحد قافلة من الشاحنات المحملة بمواد لوجستية لتعزيز نقاطه وانشاء جدار عازل بريف مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية في الحسكة أن الأتراك أدخلوا عشرات الشاحنات عبر قرية السكرية بريف رأس العين الشرقي بالقرب من الحدود محملة بكتل اسمنتية ومواد لوجستية متنوعة.

وأشارت المصادر إلى أن الشاحنات اتجهت نحو قرية باب الفرج القريبة من الحدود التركية ويتوقع استخدامها لإقامة جدار عازل في المنطقة و"ذلك في إطار محاولات النظام التركي تكريس سياساته العدوانية وفرض الأمر الواقع في المناطق التي احتلها مع مرتزقته من التنظيمات الإرهابية"، بحسب تعبير الوكالة.

وأقدم الجيش التركي على إقامة جدار اسمنتي بطول مئات الكيلومترات في نيسان/ أبريل من العام الماضي في محيط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي لعزلها عن محيطها الجغرافي.

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تركيا سوريا الجيش السوري الجيش التركي العصابات المسلحة

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