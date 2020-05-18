عبد اللهيان يدحض الشائعات حول الأسد: "كذبة كبيرة"

الوقت-وصف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإیراني حسين أمير عبد اللهيان، الشائعات عن اتفاق بين إيران وروسيا لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة بأنها "كذبة كبرى لوسائل الإعلام الأميركية –الصهيونية".

وقال أمير عبد اللهيان في تغريدة له "إن الأسد هو رئيس الجمهورية القانوني في سوريا والقائد الكبير لمكافحة الارهاب التكفيري في العالم العربي".

وأضاف أن "طهران تدعم بقوة السيادة الوطنية ووحدة جميع الأراضي السورية".

وسبق لبعض وسائل الإعلام أن نشرت أنباء تحدثت عن توصل روسيا وإيران لاتفاق بشأن دفع الأسد للاستقالة بهدف تسريع عملية التسوية السياسية للأزمة المستمرة في سوريا منذ 2011.