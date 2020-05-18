عبد اللهيان يدحض الشائعات حول الأسد: "كذبة كبيرة"

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 25 رمضان 1441

إخترنا لكم

72 عاماً علی نکبة فلسطين؛ وعد الحرية أقرب من أي وقت مضى

72 عاماً علی نکبة فلسطين؛ وعد الحرية أقرب من أي وقت مضى بعد مرور 72 عامًا على "يوم النکبة" وولادة هذه الغدة السرطانية في المنطقة، لم يعش الکيان الصهيوني ظروف الضعف والأزمات الداخلية والخارجية كما هو عليه اليوم، بحيث لا يبدو بعيداً الآن وعد الإمام الخميني باجتثاث هذه الغدة السرطانية.

مسيرات إلكترونية وأعلام سوداء؛ البراكين الثائرة الفلسطينية تُحيي "يوم النكبة" الوقت- لقد أثارت الجهود الصهيونية التي أخذت الضوء الأخضر من الولايات المتحدة للاستيلاء على الضفة الغربية غضب الفلسطينيين ورد الفعل العالمي.

سر الكشف عن هوية سعودي متورط في هجمات 11 سبتمبر بـ"الخطأ"! الوقت- لا نعتقد اطلاقا بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتوقف عن مضايقة السعودية في المرحلة المقبلة، حتى لو كان الأمر عن طريق "الخطأ"، كما حصل قبل يومين عندما كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "اف بي آي" عن طريق "الخطأ"هوية ...

سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات لا ينبغي أن ننسى أنه على الرغم من إنفاق السعوديين مليارات الدولارات لشراء الباتريوت، فإن أداء هذا النظام في إحباط الهجمات الصاروخية اليمنية لم يكن مرضياً منذ نشره في السعودية، وتمكنت صنعاء من المضي قدماً بخططها العسكرية ضد المعتدين. في الوقت نفسه، فإن روسيا مع بيعها إس 400 لتركيا وإس 300 لإيران(كمنافستين للسعودية في المنطقة)، أقنعت الرياض فعليًا بشراء أنظمة الدفاع الروسية هذه.

خرق الهدنة شمال غرب سوريا وانعكاساته على اتفاق موسكو الوقت- كان من المتوقع جداً ألا يستمر "اتفاق موسكو" بين تركيا وروسيا لأكثر من شهرين بناءا على المعطيات الموجودة على ارض الواقع، خاصة وأن هناك تعارض كبير بالمصالح بين موسكو وانقرة والأهم أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عجز في ...

أخبار

كورونا.. أكثر من 4 مليون إصابة حول العالم وأميركا في صدارة الوفيات

كورونا.. أكثر من 4 مليون إصابة حول العالم وأميركا في صدارة الوفيات

الوقت-ارتفع عدد الوفيات بكورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم إلى 311 ألفاً و959 شخصاً على الأقل

الحكومة اللبنانية: سنعيد فتح البلد جزئياً غداً الإثنين الوقت-اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن لبنان نجح في البقاء في مرحلة الاحتواء،

عبد اللهيان يدحض الشائعات حول الأسد: "كذبة كبيرة" الوقت-وصف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإیراني حسين أمير عبد اللهيان

نتنياهو يستعرض أهداف حكومته الجديدة.. منها "محاربة إيران" الوقت-ذكرت وسائل إعلامٍ إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في "الجلسة الاحتفالية للحكومة"

قائد الثورة: حكومة فتية ملتزمة هي العلاج لمشاكل البلاد الوقت-دعا قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي لدى لقائه مع ممثلي الاتحادات الجامعية

أوباما يوجه أول انتقاد علني لترامب على خلفية أزمة كورونا الوقت-قال الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إن الولايات المتحدة تفتقر إلى القيادة فيما يتعلق ب

مجلة أمريكية: الصين تتحصن بـ"سور جديد" في جيبوتي! الوقت-كشفت مجلة " فوربس" الأمريكية عن قاعدة بحرية ضخمة للصين

العثور على جثة السفير الصيني لدى الكيان الإسرائيلي داخل مقر إقامته الوقت-أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية صحة تقارير صحفية أفادت بالعثور اليوم الأحد على جثة سفير

هذا ما دعا إليه الحوثي الوقت-دعا عضو المجلس السياسيّ الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في "تغريدة" عبر "تويتر" من سمّاها

الكاظمي من مقرّ "الحشد": مقبلون على صولة نهائية لاجتثاث داعش الوقت-قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إن العراق "مقبل على صولة نهائية لاجتثاث تنظيم داعش الذي يحاول إعاد

بوتين: أسلحتنا "لا نظير لها" الوقت-قال الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين إنّ بلاده تمكّنت من تصميم أسلحة

قيود أمريكية جديدة على "هواوي" الصينية الوقت-أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل فرض القيود على تصدير المنتجات

مجلس النواب الأميركي يتبنى خطة إنعاش لمواجهة كورونا الوقت-تبنّى مجلس النواب الأميركي، حزمة مساعدات اقتصادية، بقيمة 3 ت

سقوط شهداء من الحشد الشعبي بهجمات لداعش في محافظة ديالى الوقت-أكدت وسائل إعلامية عراقية هجوم تنظيم "داعش" على لواء 23 من القوات المسلحة في منطقة

في ذكرى النكبة... الفلسطينيون يتصدون لاعتداءات الاحتلال الوقت-أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلّة.

لمقاضاتها "إسرائيل"... هكذا هاجم بومبيو المحكمة الجنائية الدولية الوقت-هاجم وزير الخارجية الأميركيّ مايك بومبيو المدّعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بسبب إقرارها

قرصنة سعودية لحسابات أجنبية لبث دعاية وإشاعات الوقت-قال الأستاذ المساعد في دراسات الشرق الأوسط، ومؤلف كتاب "القمع السياسي

واشنطن لـ"إسرائيل": ضم الضفة يجب أن يتمّ بالمفاوضات مع الفلسطينيين الوقت-كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرؤية الأميركية فيما يخص المداولات المتعلقة بضمّ أراضٍ

خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا قد تصل إلى 8.8 تريليون دولار الوقت-قال البنك الآسيوي للتنمية، اليوم الجمعة، إن الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورون

الحشد الشعبي يوجّه لمقاضاة "MBC" لـ"إساءتها" لتاريخ أبو مهدي المهندس الوقت-وجه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بإقامة دعوة قضائية ضد قناة "أم بي سي" عرضت ما يسي

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

هذا ما دعا إليه الحوثي

العلاقات الأردنية - الاسرائيلية في ضوء محاولات ضم أجزاء من الضفة

أوباما يوجه أول انتقاد علني لترامب على خلفية أزمة كورونا

امارات تقیم جسر جوي لمنع انهيار حفتر.. "عيال زايد" والدور القذر في ليبيا

الكاظمي من مقرّ "الحشد": مقبلون على صولة نهائية لاجتثاث داعش

عبد اللهيان يدحض الشائعات حول الأسد: "كذبة كبيرة"

تفاصيل الهجوم الارهابي الذي وقع في محافظة "درعا"؛ هل انتهى اتفاق آب 2019 في جنوب سوريا؟

بوتين: أسلحتنا "لا نظير لها"

كورونا.. أكثر من 4 مليون إصابة حول العالم وأميركا في صدارة الوفيات

ما الرسالة التي وجهتها العفو الدولية إلى الملك سلمان؟

الحكومة اللبنانية: سنعيد فتح البلد جزئياً غداً الإثنين

مجلة أمريكية: الصين تتحصن بـ"سور جديد" في جيبوتي!

72 عاماً علی نکبة فلسطين؛ وعد الحرية أقرب من أي وقت مضى

ماهي رسائل خطاب الأخیر للسید حسن نصر الله؟

قائد الثورة: حكومة فتية ملتزمة هي العلاج لمشاكل البلاد

القدس، تحرير الإنسانية

سر الكشف عن هوية سعودي متورط في هجمات 11 سبتمبر بـ"الخطأ"!

هل قالت الولايات المتحدة للسعودية "كش ملك"؟

بالفيديو.. ترامب يقطع مؤتمرا صحفيا عن كورونا ويغادر المكان بعد خلاف حاد مع الصحفيين أمام البيت الأبيض

سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات

قرصنة سعودية لحسابات أجنبية لبث دعاية وإشاعات

استكمال المرحلة الثالثة من عملية "ثأر الصائمين"

صراع علی الزعامة بين الشقيقين بهاء وسعد الحريري بعد 15 عاماً على اغتيال والدهم

واشنطن تهدد بتفعيل عودة جميع العقوبات الأممية على إيران

موسكو: لا يمكن لواشنطن الاستناد إلى "2231" لتمديد حظر السلاح على إيران

"أفريكا إنتلجنس": ابن سلمان حاول إقناع رئيس موريتانيا بتفعيل علاقاته مع "إسرائيل"

مسيرات إلكترونية وأعلام سوداء؛ البراكين الثائرة الفلسطينية تُحيي "يوم النكبة"

وصول مقاتلات الجو الإماراتية إلى مصر لإنقاذ الجنرال "حفتر"؛ ماذا يحدث في غرب ليبيا؟

فصائل المقاومة في ذكرى النكبة: لا نقبل بديلاً عن فلسطين إلّا فلسطين

مستشار العاهل السعودي السابق: ترامب لا يكترث كثيرا للمملكة العربية السعودية

فرص مصطفى الكاظمي لتشکيل الحکومة آخذة في ازدياد

زيارة ظريف إلى دمشق في خضم أزمة كورونا؛ الأسباب والأهداف؟

يوم الأسير الفلسطيني في ظل انتشار "كورونا"

ماذا تريد الامارات من المغرب؟

روحاني: أرقام الإصابات والوفيات بكورونا في إيران بانخفاض

المغرب في مرمی أهداف جيش بن سلمان السيبراني؛ الأسباب والأهداف

"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر.. موجات جديدة للجائحة

الحكومات الأوروبية تترك كبار السن المصابين بكورونا للموت

مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو

أيام سوداء يعيشها تحالف العدوان السعودي في شمال غرب محافظة "مأرب"؛ هل هي بداية النهاية ؟

کواليس الضغط الغربي المتزامن على حزب الله اللبناني

إرسال القمر الصناعي العسكري الإيراني إلى الفضاء من وجهة نظر المحللين الأجانب

اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف

تركيا ولعبة المد والجزر مع الفصائل المسلحة

ترامب: نبحث فرض غرامات على الصين بسبب فيروس كورونا

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

عبد اللهيان يدحض الشائعات حول الأسد: "كذبة كبيرة"

الإثنين 25 رمضان 1441
 
 
 
 
 
عبد اللهيان يدحض الشائعات حول الأسد: "كذبة كبيرة"

عبد اللهيان يدحض الشائعات حول الأسد: "كذبة كبيرة"

الوقت-وصف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإیراني حسين أمير عبد اللهيان

مواضيع ذات صلة

الأسد: ماضون في إجراءات الوقاية وسنجد خطة لتخفيض الأسعار

محلل سياسي: مخططات أمريكية جديدة تنطلق عبر قاعدة عين الأسد

الجيش الأميركي يثبّت صواريخ باتريوت في قاعدة عين الأسد

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-وصف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإیراني حسين أمير عبد اللهيان، الشائعات عن اتفاق بين إيران وروسيا لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة بأنها "كذبة كبرى لوسائل الإعلام الأميركية –الصهيونية".

وقال أمير عبد اللهيان في تغريدة له "إن الأسد هو رئيس الجمهورية القانوني في سوريا والقائد الكبير لمكافحة الارهاب التكفيري في العالم العربي".

وأضاف أن "طهران تدعم بقوة السيادة الوطنية ووحدة جميع الأراضي السورية".

وسبق لبعض وسائل الإعلام أن نشرت أنباء تحدثت عن توصل روسيا وإيران لاتفاق بشأن دفع الأسد للاستقالة بهدف تسريع عملية التسوية السياسية للأزمة المستمرة في سوريا منذ 2011.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

عبد اللهيان رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإیراني الأسد

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء