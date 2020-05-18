نتنياهو يستعرض أهداف حكومته الجديدة.. منها "محاربة إيران"

الوقت-ذكرت وسائل إعلامٍ إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في "الجلسة الاحتفالية للحكومة" اليوم الأحد، إنه سيعمل على إقامة "كابنيت" لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال نتنياهو في أول جلسة للحكومة بعد حصولها على الثقة وأداء اليمين الدستوري، إن المهمة الثانية التي سيقوم بها، هي مساعدة الإقتصاد وبدء العمل على ميزانية لإعادة الناس إلى العمل.

وأشار نتنياهو إلى أن الهدف الثالث هو "محاربة إيران"، لافتاً إلى أنه "قد تحدث بشأن ذلك مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو".

واعتبر نتنياهو أن "إيران تحاول دائماً امتلاك السلاح النووي"، معتبراً أنها "تحاول التمركز في سوريا".

ورأى رئيس الحكومة الإسرائيلي أن الهدف الرابع، هو مواجهة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، معتبراً أنها تهديد استراتيجي على جنود الجيش الإسرائيلي وحكومات "إسرائيل".

و"الهدف الخامس"، بحسب نتنياهو هو "الموضوع السياسي بما في ذلك مسألة فرض السيادة الإسرائيلية"، حسب تعبيره.

واليوم الأحد، أقرّ الكنيست أداء اليمين الدستوري لحكومة نتنياهو ومنحها الثقة بغالبية 73 عضواً، وعرض نتنياهو حكومته الخامسة على الكنيست ظهر اليوم الأحد لنيل الثقة، حيث تضم 36 وزيراً و16 نائب وزير وهي الحكومة 35 منذ تأسيس "إسرائيل".

وقال نتنياهو أمام الكنيست إن "الوقت قد حان لتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على كل أنحاء أرض إسرائيل"، حسب تعبيره.