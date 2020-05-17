العثور على جثة السفير الصيني لدى الكيان الإسرائيلي داخل مقر إقامته

الوقت-أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية صحة تقارير صحفية أفادت بالعثور اليوم الأحد على جثة سفير الصين لدى الكيان الإسرائيلي، دو في، داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا.

وأعلنت الوزارة أن الشرطة وصلت إلى موقع الحادث وشرعت في التحقيق في وفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.

من جانبها، ذكرت السفارة الصينية في تل أبيب أنها لا تستطيع تأكيد صحة هذه التقارير الآن، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وتشير المعطيات حتى الساعة أن السفير الصيني قد قتل على ايدي متطرفين من اليمين الإسرائيلي بسبب جائحة كورونا واتهام الصين بتفشيها في العالم.

يذكر أن الدبلوماسي الصيني، البالغ من العمر 57 عاما، قد تولى منصب سفير بلاده لدى الكيان في يناير الماضي.