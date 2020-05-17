بوتين: أسلحتنا "لا نظير لها"

الوقت-قال الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين إنّ بلاده تمكّنت من تصميم أسلحة عالية التقنية لا نظير لها في أيّ دولة أخرى في العالم وذلك بفضل مستوى العلوم وكوادر الهندسة في روسيا.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة "روسيا-1" "هذه حقيقة واضحة تماماً. لولا هذا الأمر، لما كان لدينا أي نوع من الأسلحة الحديثة ذات التقنيات العالية والتي لا يوجد نظير لها في أي دولة بالعالم حتى الآن".

وتساءل بوتين: "كيف يمكننا فعل ذلك دون هذا المستوى للعلوم والمدارس العلمية وكوادر الهندسة؟".

وأضاف بوتين أن ذلك "كان أمراً مستحيلا" لولا هذه العوامل، مؤكدا: "لكننا استطعنا فعل ذلك".

بالتوازي، كتبت مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية أنّ الجيش الروسي يستعدّ لإغراق الغواصات الحربية لحلف شمال الأطلسيّ "الناتو" والتي تحاول الوصول إلى ما تعتبره موسكو فناءها الخلفيّ. وأضافت المجلة أنّ القوات البحرية الروسية زادت تدريباتها القتالية بصفة عامّة وتكتيكات تدمير الغواصات المعادية بصفة خاصة.

وفي 3 أيار/ مايو الحالي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها ستستلم أكثر من 30 منظومة منصات إطلاق صاروخية متعددة الأغراض "تورنادو-غي" و"تورنادو-إس".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "بحلول نهاية العام، تم التخطيط لتسليم أكثر من 30 منظومة إطلاق صاروخية حديثة إلى وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية".

يذكر أن راجمة صواريخ "تورنادو-غي"، التي تم تصميمها على قاعدة راجمة الصواريخ "غراد"، تتميز بالمواصفات الفنية والتكتيكية المحسنة، التي تفوق مثيلاتها السابقة كفاءة، مثل سرعة إطلاق قذائف بمعدل 5 ثوانٍ كل صاروخ وذخائر أكثر قوة، وكذلك توفر أنظمة التوجيه الآلي، والتسديد، والربط الطبوغرافي والملاحة.