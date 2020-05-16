مجلس النواب الأميركي يتبنى خطة إنعاش لمواجهة كورونا

الوقت-تبنّى مجلس النواب الأميركي، حزمة مساعدات اقتصادية، بقيمة 3 تريليونات دولار، لمواجهة تبعات وباء كورونا.

وأقرّت خطة الإنعاش التي تقدّم بها أعضاء المجلس الديمقراطيين، بعد نيلها موافقة 208 أصوات من أعضاء مجلس النواب، فيما عارضها 199 نائباً، ويتوقّع ألاّ يمرّ المشروع في مجلس الشيوخ ذي الغالبيّة الجمهوريّة.

ويعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب والجمهوريون، أن هذا النص "ولد ميتاً"، في حين أن توقيع الرئيس الأميركي يعد ضرورياً من أجل دخول النص حيّز التنفيذ.

من جهة أخرى، أقر مجلس النواب الأميركي، آلية تسمح لأعضائه التصويت عن بُعد على مشاريع القرارات والقوانين، خلال فترة وباء كورونا، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وسجلّت الولايات المتحدة 1680 وفاة جديدة من جراء فيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات لديها إلى 87,493، فيما بلغ عدد الإصابات في البلاد 1,442,924 إصابة.