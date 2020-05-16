سقوط شهداء من الحشد الشعبي بهجمات لداعش في محافظة ديالى

الوقت-أكدت وسائل إعلامية عراقية هجوم تنظيم "داعش" على لواء 23 من القوات المسلحة في منطقة الصفرة شمال ديالى، مشيراً إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة.

كما وأفادت باستشهاد 4 من مقاتلي الحشد الشعبي في عملية التصدي للهجوم.

وفي التفاصيل، قامت مجموعة تابعة "لتنظيم داعش" بتفجر عبوة ناسفة على عجلة تابعة إلى اللواء 23 بالحشد الشعبي، وعلى إثرها حدث اشتباك بين قوة من الحشد والمجموعة الإرهابية، بالقرب من معبر الميتة ضمن منطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى.

من جهته، نعى الحشد الشعبي "استشهاد أربعة مقاتلين أبطال من اللواء 23 أثناء تصديهم للهجوم "الداعشي" الغادر شمال ديالى".

الحشد أضاف في بيان أن "الشهداء ارتقوا أثناء مشاركتهم في إحباط هجوم شنّه فلول "داعش" الإرهابي في قرية الميتة بناحية العظيم، بالإضافة إلى إصابة 6 مقاتلين آخرين في اللواء 23 بالحشد الشعبي".

بالتزامن، أفادت مصادر ميدانية باستشهاد مقاتلين اثنين من الحشد الشعبي بإحباط هجوم لداعش في المقدادية بمحافظة ديالى شرق بغداد.

وفي السياق، أصاب قناصو قيادة عمليات الجزيرة (اللواء 47 من الحشد الشعبي) أحد عناصر داعش من خلال كمين له في جرف الصخر جنوب بغداد.

كما أحبط الفوج الثالث في اللواء السابع بالحشد الشعبي عملية تسلل لزورق معادي يحمل مجموعة من عناصر داعش وأجبرها على الفرار.

ونفذ اللواء تفتيشاً للمنطقة بعملية لاحقة وعثر على زورق صغير تابع لداعش في المنطقة يحتوي على مؤن غذائية.

وفي وقت سابق، أكد نائب قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن جاسم محمد خليفة، أن الحشد الشعبي يمسك مناطق مهمة في الجزيرة الممتدة بين ثلاث محافظات.

وقال خليفة إن "هناك تنسيقاً وتعاوناً كبيرين بين قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في جميع قواطع العمليات"، مبيناً أن "الحشد الشعبي يمسك مناطق مهمة في جزيرة صلاح الدين ونينوى والجزيرة والبادية في الأنبار".