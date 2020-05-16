الحشد الشعبي يوجّه لمقاضاة "MBC" لـ"إساءتها" لتاريخ أبو مهدي المهندس

الوقت-وجه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بإقامة دعوة قضائية ضد قناة "أم بي سي" عرضت ما يسيء إلى تاريخ القيادي في الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس.

وقال مكتب الفياض في بيان إنه "وجه بإقامة دعوة قضائية ضد قناة تليفزيونية عرضت ما يسيء الى تاريخ قائد النصر وشهيد العراق الخالد أبو مهدي المهندس متهمةً إياه باتهامات باطلة لا تمت للحقيقة بِصلة، في محاولة لطمس وتشويه التاريخ المشرف لهذا البطل الذي قضى كل حياته في الجهاد و مقارعة الإرهاب وتحرير العراق"، مشدداً على أن "هذه المواد الإعلامية تؤكد استمرار الدعاية المغرضة للإعلام المسموم الذي يمعن في الإساءة لقادة النصر وأبطال فتوى الجهاد المقدس الذي دعت اليه المرجعية الرشيدة".

من جهته، قال المكتب الإعلامي لقوات الحشد الشعبي في بيان له، اليوم الجمعة، إنه "في الوقت الذي يستمر فيه الهجوم من تنظيم داعش على قواطع العمليات وأبناء الحشد الشعبي تحديداً، تستمر حملات التشويه وزرع الفتن الطائفية، وشق الصف الوطني من خلال التعرض لشخص قائد الإنتصار الحاج أبو مهدي المهندس".

وفي وقت سابق استنكرت لجنة الإتصالات والإعلام النيابية في العراق، اليوم الجمعة، قيام قناة MBC بـ "الاساءة" للشهيد أبو مهدي المهندس، فيما طالبت القناة بتقديم اعتذار عن ذلك.

وطالبت اللجنة، هيئة الإعلام والإتصالات بـ "غلق مكاتب هذه القناة في حال لم تعتذر على ما قامت به من تضليل مقصود ومحاولة لتشويه سمعة الشهيد المهندس".

هذا واستنكرت حركة عصائب أهل الحق في العراق، خطوة قناة mbc السعودية بـ "التجاوز" على الشهيد المهندس.

ودعت الحركة في بيان، "الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف هذه الممارسات اللاأخلاقية للقناة، وغلق جميع مكاتبها في العراق". وأكدت، أن "أبو مهدي المهندس وجميع الشهداء هم رمز وعز لكل أحرار العالم، ومهما حاولت فضائيات الفتنة والجهات التي توجه من خلالها الإساءة لهم، لم ولن يستطيعوا المساس بمكانتهم".

بدوره قال النائب عن "فتح" نعيم العبودي إن "قناة mbc تستغل سيرة الشاعر الكبير نزار قباني لتطلق اتهامًا مباشرًا بالإرهاب، على الشهيد القائد المهندس الذي نال من الإرهاب في العراق. اتّهام سخيف ووضيع ويزيد من غرق المحطة في أتون الحقد الأعمى، والتورط في دعمها الإرهاب".

من جهتها، قالت منظمة بدرالعراقية في بيان لها إنه "الوقت الذي يرابط فيه أبطال الحشد الشعبي على سواتر الجهاد لصدّ تعرضات عصابات داعش الارهابية وإحباط مخططات عودتهم لارتكاب الجرائم والمجازر بحق أبناء الشعب العراقي، يعمل الاعلام الداعم للارهاب وفي مقدمتهم قناة "إم بي سي" السعودية للاساءة والتطاول على مهندس النصر والتحرير الشهيد القائد أبو مهدي المهندس، سعياً منها لتشويه تاريخه المشرف في الجهاد والمقاومة".

ورأت المنظمة أن "ما تبثه هذه النافذة الاعلامية من سموم ضد الرموز الوطنية والنسيج المجتمعي والذي تجلى أيضاً قبل أيام بالإساءة اللاأخلاقية لجنوب العراق، يوضح مدى المحتوى الخبيث الذي تنتهجه هذه القناة"، وفق المنظمة.

وطالب منظمة بدر الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الاعلام والاتصالات "باتخاذ أقصى العقوبات ضد هذه القناة وإغلاق مكاتبها داخل العراق، لايقاف وضاعتها وسخافتها وردع من يقفون خلفها"، بحسب بيان منظمة بدر.

يذكر أن نائب رئيس قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني استشهدا بغارة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني/ يناير 2020.