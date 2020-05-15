العراق: صد محاولات هجوم لداعش... واشتباكات قرب ديالى

الوقت-استشهد عدد من المواطنين وعناصر الحشد الشعبي العراقي في مواجهات مع فلول داعش في عدد من المناطق العراقية.

وأفادت مصادر بصد الحشد الشعبي محاولات تسلل لعناصر من داعش في منطقة الفارسية بجرف الصخر جنوب غرب العاصمة بغداد، وفي "منطقة المزاريح في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

كما تمكّن الأهالي من إحباط هجوم لداعش على قرية المبارك في خانقين بمحافظة ديالى فيما اكدت مصادر أن الاشتباكات ما زالت مستمرة بين عناصر داعش وأهالي القرية.

ومنذ يومين، نفذّت قوات اللواء 88 بالحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عملية استباقية لإحباط محاولة تسلل لـ”داعش” في سلسلة جبال حمرين شمال محافظة صلاح الدين، والمحاذية لحقلي عجيل وعلاس.

وفي 12 أيار/ مايو عثرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية على 14 مخبأ ضمن عملية "ثأر الصائمين" الرابعة، غرب محافظة صلاح الدين، وتمّ تدميرها.

وبدأت المرحلة الرابعة من عملية "ثار الصائمين" التي تنفذها القوات الأمنية العراقية، بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة في محافظة صلاح الدين، ولاتزال القوات الأمنية المشتركة تنفذ العملية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" في محافظة ديالى أيضاً.