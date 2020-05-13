"أفريكا إنتلجنس": ابن سلمان حاول إقناع رئيس موريتانيا بتفعيل علاقاته مع "إسرائيل"

الوقت-قال موقع "أفريكا إنتلجنس" الفرنسي إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حاول إقناع رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، بتفعيل علاقات بلاده مع "إسرائيل" مجدداً وذلك خلال زيارة الرئيس الموريتاني إلى الرياض وأبوظبي في شباط/فبراير الماضي.

ولفت الموقع إلى أن رئيس موريتانيا فوجئ بطلب ولي عهد السعودي منه التواصل مع رئيس وزراء "إسرائيل" بنيامين نتنياهو، فردّ الغزواني أن الأمر يتطلب سياسة عربية موحدة تجاه "إسرائيل".

وأوضح الموقع أن زيارة رئيس موريتانيا إلى الرياض لم تسر على ما يرام إذ تخللتها إشادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام الصحافة، بالرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز ما أدى إلى انتهاء الزيارة من دون إعلان أي دعم سعودي لموريتانيا.

وآخر فصول التطبيع العربي هذا العام كان مع السودان، حيث التقى رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

والتقي نتنياهو والبرهان بعد تلبية الأخير دعوة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، واتفقا على بدء "التعاون المشترك" الذي من شأنه أن يؤدي إلى "تطبيع العلاقات بين البلدين"، بحسب ما أعلن بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي.