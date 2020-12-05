بعد تخفيف الإجراءات.. الوفيات والإصابات بكورونا تعود إلى كوريا الجنوبية

الوقت-سجلت كوريا الجنوبية 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، على خلفية عدوى جماعية في ملاهي ليلية في إيتوان بسيئول.

ومن بين الـ27 إصابة الجديدة، كانت 22 حالة داخلية مع استمرار تأكيد حالات الإصابة الجديدة المرتبطة بالملاهي الليلية في ايتوان.

وقالت سلطات الصحة العامة اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا بلغ 27 حالة حتى منتصف ليلة يوم الأمس مقارنة مع اليوم السابق له ليصل إجمالي الإصابات إلى 10936 حالة.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة إلى 12 حالة و18 حالة في يومي 8 و9 مايو، وثم قفز إلى 34 حالة و35 حالة في يومي 10 و11 مايو، بعد تأكيد إصابة المريض البالغ من العمر 29 عاما، الذي تعتبره السلطات الصحية أنه المريض الأول في تلك العدوى الجماعية، في يوم 6 مايو.

ومن بين الـ 27 حالة الجديدة، جاءت 12 حالة في سيئول، و8 حالات في إقليم كيونغكي وحالة واحدة في كل من دايغو وإنتشون.

وسجلت البلاد حالتي وفاة يوم أمس ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 258 حالة بعد عدم تسجيل أي حالة وفاة لليوم الرابع على التوالي.