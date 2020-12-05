استكمال المرحلة الثالثة من عملية "ثأر الصائمين"

الوقت-نفذّت قوات أمنية مشتركة عملية لتعقب خلايا تنظيم داعش في محافظة ديالى.

قوات مشتركة بمختلف التشكيلات نفذت عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في قرى وبساتين حوض الوقف شمال شرق بعقوبة.

العملية تهدف إلى تعقّب الخلايا النائمة والمطلوبين للقضاء وتأمين قرى وبساتين حوض الوقف لمنع تنظيم داعش من انشاء ملاذات آمنة في المنطقة.

كما استكملت القوات الأمنية العراقية وقوات من الحشد الشعبي المرحلة الثالثة من عملية "ثأر الصائمين" في محافظة صلاح الدين.

عناصر من اللواء الثاني والاربعين في قوات الحشد الشعبي استكملوا العمليّة على ضفاف نهر دجلة بعدما تم تفتيش جميع الجزر وكذلك تم احراق مقرّات كان يستخدمها تنظيم داعش.

كما أكدت العمليات المشتركة في العراق استمرارَ التنسيقِ ضمن الحلف الرباعي لمحاربة فلول داعش، فيما أشارت إلى أنها تنتظر الآليّة الجديدة للعمل مع التحالف الدولي.

المتحدث الرسمي باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي قال إن قيادة العمليات المشتركة لديها عمل مع التحالف الدولي لملاحقة بقايا داعش، لافتاً الى أن التنسيق الأمني الرباعي الذي يضم سوريا وإيران وروسيا إلى جانب العراق ما زالَ مستمراً.

وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت وعدد من المحافظات الجنوبية تظاهرات احتجاج على الواقع المعيشي تطورات الشارع جاءت بعد قرار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين وإعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب.