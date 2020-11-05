ماذا قال النفيسي عن قمع مناهضي التطبيع في الخليج؟

الوقت-علّق المفكر الكويتي عبد الله النفيسي، على قمع دول خليجية للأصوات المناهضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وغرّد النفيسي عبر "تويتر": "هذا القمع الحاصل في دول مجلس التعاون الخليجي لكل رأي ضد التطبيع مع العدو الصهيوني، لن تحصد منه إلاّ المُر".

وأضاف: "حتى مجرد المناقشه ولو (أونلاين) لا يستطيع التنظيم الصحراوي في الخليج تحمّله. والله إن هذا أخطر من كورونا".

ويأتي تعليق النفيسي في أعقاب منع السلطات البحرينية إتمام ندوة إلكترونية حول مخاطر التطبيع.

وازدادت في الأسابيع الماضية الأحاديث عن توجه خليجي نحو التطبيع بعد بث "إم بي سي" السعودية، مسلسلين روّجا بشكل مباشر للتطبيع.