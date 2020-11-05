معلومات: مأزق السعودية قد يدفعها لحل أزمة الخليج وأزمات أخرى

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 18 رمضان 1441

إخترنا لكم

صراع علی الزعامة بين الشقيقين بهاء وسعد الحريري بعد 15 عاماً على اغتيال والدهم

صراع علی الزعامة بين الشقيقين بهاء وسعد الحريري بعد 15 عاماً على اغتيال والدهم ظهر موضوع الخلاف بين رئيس الحكومة اللبنانية السابق "سعد الحريري" وشقيقه الأكبر "بهاء" إلى العلن، حيث تحدثت تقارير إعلامية عدة أنَّ بهاء (المستثمر و التاجر) يرغب بالانخراط في الحياة السياسية اللبنانية، بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بإبعاده عنها، وتسليم الـ "زعامة السنية"

اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف الوقت- أعلنت وزارة الخارجية اليونانية في 5 مايو 202، أنها سترسل مبعوثةً خاصةً إلى سوريا لاستعادة العلاقات مع هذا البلد. وذكر البيان الصادر عن وزارة الخارجية اليونانية أن "أثينا عينت "تاسيا أتاناسيو" کمبعوثة خاصة لوزارة الخارجية إلی سوريا، وستكون مهمتها مناقشة الشؤون الدولية والعمل الإنساني وتنسيق الجهود لإعادة بناء سوريا".

أجراس الحرب الباردة الجديدة تدق بين الولايات المتحدة والصين الوقت- مع تصاعد التوترات، خلص العديد من المحللين والمستشارين الحكوميين في كلا البلدين إلى أن الولايات المتحدة والصين تعيشان بالفعل في حرب باردة جديدة.

سيناريو تطبيق بعض التغييرات على أعمال بعثات "اليونيفيل"؛ الأهداف والأسباب الوقت- إن ما تسعى إليه الولايات المتحدة في هذه الجولة الجديدة من اطلاقه للعديد من الاتهامات، هو للضغط على اليونيفيل للقيام بتفتيش المناطق التي يعتبرها "حزب الله" اللبناني بأنها "ممتلكات خاصة".

هل يقود الغباء "ترامب" ليرسم خط أحمر في منطقة الخليج الفارسي؟ الوقت- ذكر تقرير أمريكي إن الرئيس الامريكي "ترامب" يحاول استغلال تهديداته لإيران لتحويل أنظار الرأي العام الأمريكي عن فشل الحكومة الفيدرالية الامريكية في التعامل مع تفشي فيروس "كورونا" في العديد من المدن والولايات الامريكية.

أخبار

نائب الرئيس الأمريكي يعزل نفسه بعد إصابة الناطقة باسمه بكورونا

نائب الرئيس الأمريكي يعزل نفسه بعد إصابة الناطقة باسمه بكورونا

الوقت-قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي عزل نفسه عن البيت الأبيض

ماذا قال النفيسي عن قمع مناهضي التطبيع في الخليج؟ الوقت-علّق المفكر الكويتي عبد الله النفيسي، على قمع دول خليجية

معلومات: مأزق السعودية قد يدفعها لحل أزمة الخليج وأزمات أخرى الوقت-أكدت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة أن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحم

"ذي سبيكتاتور": حلف النفط السعودي الأمريكي يبدو قد انتهى الوقت-طرح الكاتب البريطاني المختص بشؤون الشرق الأوسط، جون آر برادلي، جملة من التساؤلات،

بسبب النفط وكورونا...السعودية ترفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%! الوقت-قررت السعودية وقف بدل غلاء المعيشة ورفع نسب

تعرض سفينة حربية ايرانية صغيرة لحادث في بحر عمان الوقت-أفادت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الاولى في ميناء بندر عباس بتعرض السفينة

للحد من كورونا.."روبوت" آلي في صيدلية ! الوقت-يساعد إنسان آلي يمكنه التعامل مع الوصفات الطبية في صيدلية في مصر لتقلي

تصعيد أميركي متواصل ضد إيران الوقت-واصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تصعيده ضد إيران إلى حد وصفها بـ

الخارجيّة التركيّة لقوّات حفتر: سنعتبركم أهدافاً مشروعة الوقت-حذرت وزارة الخارجية التركيّة اليوم الأحد، من أنها ستعتبر قوّات خليفة حفتر "أهدافاً مشروعة إذا

عبد السلام: الرياض تتعمد مضاعفة معاناة اليمن الوقت-قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام "بلا أدنى مسؤولية تعمد

إيران تبدي استعداداً غير مشروط لتبادل السجناء وأميركا تجيب: "فليموتوا!" الوقت-أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، استعداد إيران غير المشروط لتبادل السجناء والتفاوض بهذا الشأن

إيران ترفع إنتاجها من السيارات من 900 ألف إلى أكثر من مليون الوقت-استدعى وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا رحماني، أمس السبت،

وفيّات كورونا في البرازيل تتخطّى عتبة الـ10 آلاف الوقت-سجّلت البرازيل أكثر من عشرة آلاف وفاة وأكثر من 150 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، حسب

مسؤول في الخارجية الإيرانية لمحمد عبد السلام: الحل في اليمن سياسي الوقت-أجرى كبير مساعدي وزارة الخارجية الإيرانية في الشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي محادثات مع

الكاظمي: قررنا تشكيل خلية أزمة لإجراء المباحثات مع الجانب الأميركي الوقت-أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق

قطر: المجتمع الدولي بات يدرك أن الأزمة الخليجية مبنية على أكاذيب الوقت-قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المجتمع الدولي وجميع الدول باتت

أميركا تُزيل المزيد من بطاريات باتريوت من السعودية والشرق الأوسط الوقت-كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أن الولايات المتحدة أزالت بطاريتين من بطاريات باتريوت

المطران حنا يدعو إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن الوقت-دعا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، إلى خطة استراتيجية وطنية لمواجهة سياسات

حماس: الضفة الغربية هي لبّ الصراع في ‏مرحلتنا الحالية الوقت-أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق، أن مواجهة مشروع ضم الضفة

ترامب: الولايات المتحدة تدخل مرحلة "الانتقال إلى العظمة" الوقت-قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة دخلت مرحل

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

السياسة الخارجية لحكومة مصطفى الكاظمي؛ القضايا والمحاور

للحد من كورونا.."روبوت" آلي في صيدلية !

"السويق" رمز تنمية التعاون بين شمال وجنوب الخليج الفارسي

الخارجيّة التركيّة لقوّات حفتر: سنعتبركم أهدافاً مشروعة

إيران تكسر احتكار إسرائيل لإطلاق صواريخ باليستية من السماء... تجهيز المقاتلات الإيرانية بـ"صاروخ أسرع من الصوت" + صور

صراع علی الزعامة بين الشقيقين بهاء وسعد الحريري بعد 15 عاماً على اغتيال والدهم

تعرض سفينة حربية ايرانية صغيرة لحادث في بحر عمان

بسبب النفط وكورونا...السعودية ترفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%!

نائب الرئيس الأمريكي يعزل نفسه بعد إصابة الناطقة باسمه بكورونا

ماذا قال النفيسي عن قمع مناهضي التطبيع في الخليج؟

عبد السلام: الرياض تتعمد مضاعفة معاناة اليمن

"ذي سبيكتاتور": حلف النفط السعودي الأمريكي يبدو قد انتهى

معلومات: مأزق السعودية قد يدفعها لحل أزمة الخليج وأزمات أخرى

مستشار ترامب: تفشي كورونا كشف عن اعتماد البلاد على الصين

خلفيات حظر "حزب الله" في ألمانيا

نتنياهو يتلاعب بالقضاء.. ومصير حكومته مؤجل لما بعد الكورونا

القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله وخصوصية التوقيت

بريطانيا أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 30 ألف وفاة بكورونا

مادورو: الأميركيان المتوغلان إلى فنزويلا اعترفا بجرمهما وسيحاكمان

الحشد الشعبي يحبط هجوماً لداعش في جرف الصخر جنوب بغداد

هذا هو شرط نتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي جديد

حاكم ولاية نيويورك: الفيروس الذي ضرب بلادنا أوروبي الهوية

كوريا الشمالية تصف التدريبات العسكرية في جارتها الجنوبية بـ"المستفزة"

النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار

بلومبرغ: سبب تزعزع الاقتصاد السعودي يعود لبن سلمان والولايات المتحدة

ما هي أسباب وأهداف المطالبات بإنشاء منطقة حكم ذاتي في السليمانية

عباس: إذا نفّذ الاحتلال خطط الضم سنكون في حلٍّ من جميع الاتفاقيات

غنائم الحرب اليمنية تجعل "بن سلمان" يكشر عن انيابه لـ"بن زايد"؛ هل تنهار العلاقة بينهما خلال الفترة القادمة؟

تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية.. التحديات وآفاق المستقبل

محاولات الکيان الإسرائيلي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بكورونا!

زيارة ظريف إلى دمشق في خضم أزمة كورونا؛ الأسباب والأهداف؟

ماذا تريد الامارات من المغرب؟

الصين ترد على الاتهامات الغربية: هذا وقت العلم والتضامن ضد كورونا وليس التنمر

مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو

فرص مصطفى الكاظمي لتشکيل الحکومة آخذة في ازدياد

يوم الأسير الفلسطيني في ظل انتشار "كورونا"

العميد تنغسيري: إيران تراقب الأميركيين في الخليج الفارسي وتتابع تحركاتهم

رسالة الحرس الثوري في مياه الخليج الفارسي .. ماذا يفعل الأسطول الأمريكي بالقرب من المياه الإيرانية؟

أخطر من فيروس "كورونا".. معتقلو "جو" يناشدون العالم

آخر تطورات الميدانية في ليبيا.. أنقرة توجّه ضربة موجعة للتحالف السعودي الإماراتي المصري

وسط تفشي فيروس كورونا.. توقعات بهبوط الناتج المحلي البريطاني الإجمالي إلى 30%

إحياء عيد الفصح بدون طقوس بسبب كورونا

آلاف اليمينيين يتظاهرون ضد أوامر ملازمة المنزل في ولاية واشنطن

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

معلومات: مأزق السعودية قد يدفعها لحل أزمة الخليج وأزمات أخرى

الإثنين 18 رمضان 1441
 
 
 
 
 
معلومات: مأزق السعودية قد يدفعها لحل أزمة الخليج وأزمات أخرى

معلومات: مأزق السعودية قد يدفعها لحل أزمة الخليج وأزمات أخرى

الوقت-أكدت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة أن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحم

مواضيع ذات صلة

بسبب النفط وكورونا...السعودية ترفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%!

أميركا تُزيل المزيد من بطاريات باتريوت من السعودية والشرق الأوسط

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أكدت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة أن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح يصل للدوحة اليوم الأحد، في زيارة تستمر لساعات.

وتأتي الزيارة في إطار المبادرة الكويتية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الخليجية، وضمن مساعي أمير دولة الكويت لحل الأزمة الخليجية التي نتجت عن حصار السعودية والإمارات والبحرين لدولة قطر.

وتأتي الزيارة في ظل توارد أنباء عن ضغوط أمريكية متصاعدة على الرياض وأبو ظبي، لرفع حصارها عن قطر، والمضي قدما تجاه المصالحة الخليجية.

وبحسب خبير بريطاني في الشؤون الخليجية، فإن السعودية تعيش في مأزق غير مسبوق بسبب وضعها الاقتصادي المتردي نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وتورطها في مستنقع الحرب في اليمن، وأزماتها الداخلية المتلاحقة، وهو المأزق الذي يجعل الرياض ترى في الضغط الأمريكي فرصة لحل المشكلة مع قطر.

وأضاف الخبير عن هويته أن المأزق الذي تمر فيه السعودية يدفعها لتصفير جميع مشاكلها الإقليمية، وليس فقط مشكلة الحصار على قطر.

وفي هذا الإطار قالت مصادر اخرى أن ولي العهد محمد بن سلمان طلب من رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي وساطة بغداد لتهدئة الأوضاع بين السعودية وإيران، في الاتصال الهاتفي الذي أجري بينهما الجمعة، بعد حصول الكاظمي على ثقة البرلمان رئيسا للحكومة العراقية الجديدة.

وقد ألمح بيان رئاسة الحكومة العراقية حول الاتصال لهذا الطلب، حيث قال البيان إن ابن سلمان أكد للكاظمي أن "للعراق دورا أساسيا في تقريب وجهات النظر بالمنطقة".

وعلى صعيد متصل، توقع الخبير البريطاني أن يؤدي الضغط الأمريكي على الرياض إلى حصول تهدئة في الساحة الليبية، بحيث يتخلى اللواء المنشق حفتر عن مساعيه لدخول العاصمة طرابلس، مقابل الوصول إلى حل توافقي يحافظ على وجود سياسي لحلفاء الأمارات في ليبيا.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السعودية الازمة الخليجية الخليج الفارسي العراق ايران

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء