"ذي سبيكتاتور": حلف النفط السعودي الأمريكي يبدو قد انتهى

الوقت-طرح الكاتب البريطاني المختص بشؤون الشرق الأوسط، جون آر برادلي، جملة من التساؤلات، بشأن مستقبل تحالف النفط مقابل الأمن بين السعودية والولايات المتحدة، على ضوء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب منظومتي صواريخ باتريوت، لحماية المرافق النفطية.

وقال الكاتب بمقالة في مجلة "ذي سبيكتاتور، إن أمر توجيه التوبيخ لمحمد بن سلمان أوكل إلى مسؤولين مجهولي الهوية.

وأضاف "لقد نقلت صحيفة ذي وال ستريت جورنال، التي كانت أول من نشر حكاية سحب صواريخ باتريوت، عن حفنة من مثل هؤلاء المسؤولين قولهم إن سحب البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) للبطاريات المضادة للصواريخ، وغير ذلك من التقليصات، كان بناء على تقدير من بعض مستشاري البنتاغون بأن طهران "لم تعد تشكل تهديداً آنياً للمصالح الاستراتيجية الأمريكية."