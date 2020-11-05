بسبب النفط وكورونا...السعودية ترفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%!

الوقت-قررت السعودية وقف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للبلاد، والذي تأثر بانخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا.

وأضافت الوكالة: "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو لعام 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر يوليو لعام 2020".

وفي سياق منفصل، رصدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية 77,8 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي، لترتفع بذلك الحصيلة إلى أكثر من 4 ملايين و100 ألف بحلول صباح اليوم الاثنين.

وشهد معدل الإصابات اليومية انخفاضا عن اليوم السابق عندما تم تسجيل 85,9 ألف حالة.

وحسب بيانات الجامعة، فإن إجمالي الوفيات بلغ 282719، فيما تماثل للشفاء أكثر من مليون و411 ألف شخص.

وصعدت بريطانيا إلى المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر إصابة بكورونا مع ما يزيد عن 220,4 ألف حالة، متجاوزة إيطاليا (219 ألف).

وتتصدر القائمة الولايات المتحدة (مليون و329,9 ألف) وإسبانيا (224,3 ألف) بينما تبقى روسيا في المركز الخامس (209,6).