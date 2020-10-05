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  الإثنين 18 رمضان 1441

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أخبار

للحد من كورونا.."روبوت" آلي في صيدلية !

الأحد 17 رمضان 1441
 
 
 
 
 
للحد من كورونا.."روبوت" آلي في صيدلية !

للحد من كورونا.."روبوت" آلي في صيدلية !

الوقت-يساعد إنسان آلي يمكنه التعامل مع الوصفات الطبية في صيدلية في مصر لتقلي

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الوقت-يساعد إنسان آلي يمكنه التعامل مع الوصفات الطبية في صيدلية في مصر لتقليل تعامل البشر مع علب الأدوية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويُستخدم الإنسان الآلي كمساعد في صيدليات في أوروبا منذ أكثر من عشر سنوات.

ويقول محمد البهائي صاحب الصيدلية إن الجهاز يستخدم في مصر لتقليل عدد العاملين بالصيدلية، مضيفاً  "في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا اكتشفنا الروبوت كان مفيد جداً".

ويأمل البهائي في تطبيق النموذج، الذي يستخدمه منذ أكثر من عام، في صيدليات على مستوى البلاد. 

والجهاز يمكنه كذلك تحضير وصفة طبية من خمسة مكونات، ورصد المخزونات وتحديد الأدوية التي يقترب موعد انتهاء صلاحيتها.

يذكر أن مصر سجلت حتى الآن 8964 حالة إصابة و514 حالة وفاة بالفيروس.

كما خففت مصر بعض القيود قبل شهر رمضان فقللت ساعات حظر التجول.

وأشار المسؤولون إلى أن البلاد قد تبدأ بالتدريج في العودة للحياة الطبيعية في حزيران/يونيو لكنهم قالوا كذلك إن السلطات مستعدة لتشديد القيود من جديد إذا زادت حالات العدوى.

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