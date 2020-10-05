موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 18 رمضان 1441

إخترنا لكم

صراع علی الزعامة بين الشقيقين بهاء وسعد الحريري بعد 15 عاماً على اغتيال والدهم

صراع علی الزعامة بين الشقيقين بهاء وسعد الحريري بعد 15 عاماً على اغتيال والدهم ظهر موضوع الخلاف بين رئيس الحكومة اللبنانية السابق "سعد الحريري" وشقيقه الأكبر "بهاء" إلى العلن، حيث تحدثت تقارير إعلامية عدة أنَّ بهاء (المستثمر و التاجر) يرغب بالانخراط في الحياة السياسية اللبنانية، بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بإبعاده عنها، وتسليم الـ "زعامة السنية"

اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف الوقت- أعلنت وزارة الخارجية اليونانية في 5 مايو 202، أنها سترسل مبعوثةً خاصةً إلى سوريا لاستعادة العلاقات مع هذا البلد. وذكر البيان الصادر عن وزارة الخارجية اليونانية أن "أثينا عينت "تاسيا أتاناسيو" کمبعوثة خاصة لوزارة الخارجية إلی سوريا، وستكون مهمتها مناقشة الشؤون الدولية والعمل الإنساني وتنسيق الجهود لإعادة بناء سوريا".

أجراس الحرب الباردة الجديدة تدق بين الولايات المتحدة والصين الوقت- مع تصاعد التوترات، خلص العديد من المحللين والمستشارين الحكوميين في كلا البلدين إلى أن الولايات المتحدة والصين تعيشان بالفعل في حرب باردة جديدة.

سيناريو تطبيق بعض التغييرات على أعمال بعثات "اليونيفيل"؛ الأهداف والأسباب الوقت- إن ما تسعى إليه الولايات المتحدة في هذه الجولة الجديدة من اطلاقه للعديد من الاتهامات، هو للضغط على اليونيفيل للقيام بتفتيش المناطق التي يعتبرها "حزب الله" اللبناني بأنها "ممتلكات خاصة".

هل يقود الغباء "ترامب" ليرسم خط أحمر في منطقة الخليج الفارسي؟ الوقت- ذكر تقرير أمريكي إن الرئيس الامريكي "ترامب" يحاول استغلال تهديداته لإيران لتحويل أنظار الرأي العام الأمريكي عن فشل الحكومة الفيدرالية الامريكية في التعامل مع تفشي فيروس "كورونا" في العديد من المدن والولايات الامريكية.

أخبار

للحد من كورونا.."روبوت" آلي في صيدلية !

للحد من كورونا.."روبوت" آلي في صيدلية !

الوقت-يساعد إنسان آلي يمكنه التعامل مع الوصفات الطبية في صيدلية في مصر لتقلي

تصعيد أميركي متواصل ضد إيران الوقت-واصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تصعيده ضد إيران إلى حد وصفها بـ

الخارجيّة التركيّة لقوّات حفتر: سنعتبركم أهدافاً مشروعة الوقت-حذرت وزارة الخارجية التركيّة اليوم الأحد، من أنها ستعتبر قوّات خليفة حفتر "أهدافاً مشروعة إذا

عبد السلام: الرياض تتعمد مضاعفة معاناة اليمن الوقت-قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام "بلا أدنى مسؤولية تعمد

إيران تبدي استعداداً غير مشروط لتبادل السجناء وأميركا تجيب: "فليموتوا!" الوقت-أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، استعداد إيران غير المشروط لتبادل السجناء والتفاوض بهذا الشأن

إيران ترفع إنتاجها من السيارات من 900 ألف إلى أكثر من مليون الوقت-استدعى وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا رحماني، أمس السبت،

وفيّات كورونا في البرازيل تتخطّى عتبة الـ10 آلاف الوقت-سجّلت البرازيل أكثر من عشرة آلاف وفاة وأكثر من 150 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، حسب

مسؤول في الخارجية الإيرانية لمحمد عبد السلام: الحل في اليمن سياسي الوقت-أجرى كبير مساعدي وزارة الخارجية الإيرانية في الشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي محادثات مع

الكاظمي: قررنا تشكيل خلية أزمة لإجراء المباحثات مع الجانب الأميركي الوقت-أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق

قطر: المجتمع الدولي بات يدرك أن الأزمة الخليجية مبنية على أكاذيب الوقت-قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المجتمع الدولي وجميع الدول باتت

أميركا تُزيل المزيد من بطاريات باتريوت من السعودية والشرق الأوسط الوقت-كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أن الولايات المتحدة أزالت بطاريتين من بطاريات باتريوت

المطران حنا يدعو إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن الوقت-دعا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، إلى خطة استراتيجية وطنية لمواجهة سياسات

حماس: الضفة الغربية هي لبّ الصراع في ‏مرحلتنا الحالية الوقت-أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق، أن مواجهة مشروع ضم الضفة

ترامب: الولايات المتحدة تدخل مرحلة "الانتقال إلى العظمة" الوقت-قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة دخلت مرحل

مخاوف أمريكية من تعامل دول الخليج الفارسي مع الصين: توخوا الحذر! الوقت-قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، إن على دول الخليج أن

الاتحاد الأوروبي يوافق على جزء من خطة اقتصادية لمواجهة كورونا الوقت-أعطى الاتحاد الأوروبي موافقته النهائية، أمس الجمعة، على الجزء الأول من خطة إنقاذ بقيمة 540 مليار

عبد السلام: قوى العدوان تعيق محاولاتنا صيانة ناقلة نفطية في الحديدة الوقت-قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام: "منذ وقت مبكر ونحن ندعو لصيانة

بومبيو: سحب "بطاريات باتريوت" من السعودية ليس تخفيضاً لدعم المملكة الوقت-أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن سحب أنظمة الدفاع الجوي "بطاريات باتريوت" من السعودية

كوريا الشمالية تصف التدريبات العسكرية في جارتها الجنوبية بـ"المستفزة" الوقت-دانت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية، لقيامها بتدريبات عسكرية جوية

تونس تفتّش طائرة تركيّة متوجهة إلى ليبيا الوقت-أعلنت تونس موافقتها على هبوط طائرة تركيّة تحمل مساعدات طبيّة لليبيا على أراضيها

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الكاظمي: قررنا تشكيل خلية أزمة لإجراء المباحثات مع الجانب الأميركي

وفيّات كورونا في البرازيل تتخطّى عتبة الـ10 آلاف

حكومة مصطفى الكاظمي والتحديات المقبلة

"السويق" رمز تنمية التعاون بين شمال وجنوب الخليج الفارسي

للحد من كورونا.."روبوت" آلي في صيدلية !

إيران ترفع إنتاجها من السيارات من 900 ألف إلى أكثر من مليون

صراع علی الزعامة بين الشقيقين بهاء وسعد الحريري بعد 15 عاماً على اغتيال والدهم

الخارجيّة التركيّة لقوّات حفتر: سنعتبركم أهدافاً مشروعة

إيران تبدي استعداداً غير مشروط لتبادل السجناء وأميركا تجيب: "فليموتوا!"

السياسة الخارجية لحكومة مصطفى الكاظمي؛ القضايا والمحاور

المصالح الأمريكية والمصرية في ليبيا على مفترق طريق الصخيرات

إيران تكسر احتكار إسرائيل لإطلاق صواريخ باليستية من السماء... تجهيز المقاتلات الإيرانية بـ"صاروخ أسرع من الصوت" + صور

مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية: الصواريخ الإيرانية ستغیر موازین القوة

بعد 9 أيام بلا إصابات.. السعودية تُصدر كورونا إلى الأردن

عبد السلام: الرياض تتعمد مضاعفة معاناة اليمن

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود

نتنياهو يتلاعب بالقضاء.. ومصير حكومته مؤجل لما بعد الكورونا

مادورو: الأميركيان المتوغلان إلى فنزويلا اعترفا بجرمهما وسيحاكمان

بريطانيا أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 30 ألف وفاة بكورونا

ترامب: أزمة كورونا أسوأ من أحداث 11 أيلول/سبتمبر

السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ"كورونا"

هذا هو شرط نتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي جديد

عباس: إذا نفّذ الاحتلال خطط الضم سنكون في حلٍّ من جميع الاتفاقيات

حاكم ولاية نيويورك: الفيروس الذي ضرب بلادنا أوروبي الهوية

روحاني من قمة دول عدم الإنحياز: الإجراءات الأميركية عرقلت خططنا لمكافحة كورونا

ما هي أسباب وأهداف المطالبات بإنشاء منطقة حكم ذاتي في السليمانية

كوريا الشمالية تصف التدريبات العسكرية في جارتها الجنوبية بـ"المستفزة"

سريع: مقتل وجرح أكثر من 52 عنصراً من قوات التحالف السعودي في الضالع

تحالف العدوان يعمِّق الانقسام اليمني.. وحربٌ سعودية إماراتية مُقبلة على المنافذ البحرية

آخر التطورات في الساحة اليمنية؛ اشتباكات عنيفة في جنوب شرق محافظة البيضاء + صور

أخطر من فيروس "كورونا".. معتقلو "جو" يناشدون العالم

محاولات الکيان الإسرائيلي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بكورونا!

الدور الامريكي في نقل "الدواعش" من سوريا الى الانبار

تركيا ولعبة المد والجزر مع الفصائل المسلحة

الكاظمي يتجاوز عُقدة الأكراد والسنّة.. التشكيلة الوزارية قريباً إلى النور

صفقة تبادل الأسرى وجدّية "اسرائيل"

المغرب في مرمی أهداف جيش بن سلمان السيبراني؛ الأسباب والأهداف

رتل أميركي ينقل معتقلين لداعش من سوريا نحو العراق

أزمة في البنتاغون بعد تفشي كورونا.. القوات الأمريكية تجهل سبل مواجهة كورونا

زعيم الاتحاد السوفيتي يدعو جميع الدول للالتزام بتخفيض ميزانياتها العسكرية

واشنطن واخفاء خسائرها في الشرق الأوسط؛ الأسباب والتداعيات

مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو

جثث رمزية أمام برج ترامب.. واتهامات للرئيس بالكذب!

الامارات وسجل حقوق الانسان؛ ما لاتعرفه عن السجون!

لقاح سويسري ضد فيروس كورونا خلال 6 أشهر

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

تصعيد أميركي متواصل ضد إيران

الأحد 17 رمضان 1441
 
 
 
 
 
تصعيد أميركي متواصل ضد إيران

تصعيد أميركي متواصل ضد إيران.. وبومبيو يصفها بـ "النازية"

الوقت-واصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تصعيده ضد إيران إلى حد وصفها بـ
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-واصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تصعيده ضد إيران إلى حد وصفها بـ "النازية" وبأنها "أكبر راعٍ لمعاداة الساميّة" على حد تعبيره.

بومبيو وفي تغريدة له لمناسبة الذكرى الثانيةِ لانسحاب بلاده من الاتفاق النووي رأى أن الأميركيين ومنطقة الشرق الأوسط باتوا في وضع أكثر أماناً بعد هذا الانسحاب.

وأضاف الوزير الأميركي أن بلاده ستستخدم كلّ الأدوات الدبلوماسية من أجل تمديد حظر توريد الأسلحة لطهران الذي ينتهي سريانه في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وكان بومبيو قد طالب في وقت سابق مجلس الأمن الدولي بتمديد قرار حظر توريد الأسلحة لإيران، قبل "تصاعد العنف الإيراني"، وبدء سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط.

بدوره، رد مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، إن "تصريحات وزير الخارجية الأميركية وباقي المسؤولين الأميركيين حول حظر الأسلحة على إيران، لا تحظى بأي مكانة في القانون الدولي".

وأضاف روانتشي أن الأميركيين "لا يتفوهون بأي كلام صحيح ومنطقي، ولايملكون أي دليل قانوني لاتهاماتهم"، معتبراً أنّ "تصريحاتهم مرفوضة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".

أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فـ بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، أطلعه فيها على الخروقات الأميركية للقوانين الدولية، وما يتعلق بخروجها من الاتفاق النووي، وفرض الحظر الأحادي الجانب على الشعب الإيراني، داعياً المنظمة الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحفظ مكانة هذه المؤسسة الدولية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

بومبيو أمريكا ايران الاتفاق النووي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء