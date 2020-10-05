الخارجيّة التركيّة لقوّات حفتر: سنعتبركم أهدافاً مشروعة

الوقت-حذرت وزارة الخارجية التركيّة اليوم الأحد، من أنها ستعتبر قوّات خليفة حفتر "أهدافاً مشروعة إذا واصلت هجماتها على مصالحها وبعثاتها الدبلوماسيّة في ليبيا".

وقالت الخارجيّة التركيّة في بيان لها، أنّه "إذا تعرضت بعثاتنا ومصالحنا في ليبيا للاستهداف فسنعتبر قوات حفتر أهدافاً مشروعة".

كما اعتبرت الخارجيّة أنّ الهجمات الأخيرة لقوّات حفتر على مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس الغرب أمس السبت، "تشكل جرائم حرب".

من جهته، وصف رئيس المجلس لرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، مساء أمس السبت، هجمات قوّات حفتر على بأنها "جنونيّة ومؤشر على قرب نهاية مشروعه للاستيلاء على الحكم".

السراج أشار في بيان له، إلى أن "الأعمال الجنونية لمجرم الحرب الإرهابي هذه الأيام، التي راح ضحيتها عشرات المدنيين، دليل ضعف ويأس بعد هزائمه المتتالية، ومؤشر على قرب نهاية مشروعه الدموي للاستيلاء على الحكم".

وأضاف: "انتهاكات حفتر وجرائمه البشعة لن تدفعنا الا إصراراً للضرب بيد من حديد بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة".