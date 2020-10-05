عبد السلام: الرياض تتعمد مضاعفة معاناة اليمن

الوقت-قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام "بلا أدنى مسؤولية تعمد مملكة العدوان إلى التخلص من جنسيات أفريقية بترحيلهم في ظروف غير آدمية".

وفي تغريدة له أوضح عبد السلام أن السعودية "تتعمد مضاعفة معاناة اليمن الواقع تحت عدوانها وحصارها وإرهاقه صحياً وأمنياً".

وأضاف "كان على السعودية وقد ضاقت بالمرحلين لسوء ما وصلت إليه من انحدار أخلاقي وتقشف اقتصادي أن تعيدهم إلى بلدانهم مباشرة".

وسبق لعضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي؛ أن طالب الأجهزة المعنية والنيابة بفتح تحقيق حول خلفية إقدام منظمة الهجرة الدولية على إيواء المهاجر الصومالي الذي توفي الأسبوع الماضي إثر إصابته بفيروس كورونا في فندق الفتح بمديرية الصافية وسط العاصمة صنعاء.

المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في حكومة صنعاء، قال في بيان إن السعودية رحّلت أكثر من 800 صومالي من أراضيها وأدخلتهم عبر حدود محافظة الجوف المحاذية لنجران.

بالتزامن، تتواصل المواجهات بين الجيش واللجان الشعبية والتحالف السعودي في مديريتي صِرواح ومجزر في محافظة مأرب بمختلف أنواع الأسلحة، وطائرات التحالف السعودي استهدفت شبكة الاتصالات في مديرية الزاهر جنوب محافظة البيضاء.