إيران تبدي استعداداً غير مشروط لتبادل السجناء وأميركا تجيب: "فليموتوا!"

الوقت-أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، استعداد إيران غير المشروط لتبادل السجناء والتفاوض بهذا الشأن، "لكن الولايات المتحدة تمتنع عن الجواب".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي:"لدينا معلومات بأن المواطنين الإيرانيين هم في أوضاع غير جيدة في السجون الأميركية"، محمّلاً الحكومة الأميركية مسؤولية حياتهم في سجونها.

وأضاف ربيعي أن "الولايات المتحدة على علم بجاهزية إيران للتفاوض حول السجناء، ولا حاجة لوساطة في ذلك".

وأشار إلى أنه "في حال موافقة الجانب الأميركي، فإن مكتب رعاية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة سينقل ملاحظاتنا إليها".

هذا وتمت آخر عملية تبادل للمعتقلين بين واشنطن وطهران نهاية العام الماضي، وشكر حينها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران على إجرائها "مفاوضات منصفةً جداً" لتبادل السجناء بعد الإفراج عن عالم الأحياء الإيراني سليماني والسجين الأميركي شي يو وانغ.

وأفرجت إيران عن مواطن أميركي مسجون في إيران منذ عام 2016 بتهمة التجسس، فيما أفرجت الإدارة الأميركية عن عالم الأحياء مسعود سليماني، الذي اعتقل عام 2018 بتهمة "محاولة نقل مواد كيميائية بصورة مخالفة للقانون".

وكان عالم الأحياء الإيراني مسعود سليماني كشف بعد الإفراج عنه تفاصيل احتجازه في السجون الأميركية، وقال إنه أبلغ الأميركيين بحاجة مرضى بلاده له من أجل علاجهم، فردّوا: فليموتوا!