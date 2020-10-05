إيران ترفع إنتاجها من السيارات من 900 ألف إلى أكثر من مليون

الوقت-استدعى وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا رحماني، أمس السبت، مدراء أكبر شركتين لصناعة السيارات في البلاد "إيران خودرو" و"سايبا"، مؤكداً ضرورة إدارة الطلبات برفع حجم الإنتاج من 900 ألف إلى مليون و200 ألف سنوياً، من خلال تعبئة كل الطاقات والإمكانيات المتاحة لتحقيق زيادة قدرها 300 ألف خلال العام الجاري.

وأشار إلى تأكيدات المرشد الإيراني حول صناعة السيارات، مضيفاً "لقد حدد سماحته مسؤوليتنا للإلتزام ببعض الضرورات فيما يتعلق بهذه الصناعة بشأن المؤشرات الكمية والنوعية".

وفي السياق، أكد رحماني بأن وزارة الصناعة تبحث مسألة سد الفجوة القائمة في مجال العرض والطلب، وذلك من خلال تدشين قطب جديد لصناعة السيارات وإحياء القدرات الإنتاجية لوحدات صناعة السيارات المعطلة.

واعتبر أن من ضرورات تطوير صناعة السيارات الاهتمام بالخبرات الناجحة للدول الأخرى، حول مسألة القاعدة المشتركة والمحرك المشترك في الإنتاج، والذي بإمكانه أن يسهم عملياً في انخفاض سعر الكلفة للمنتوجات.